В Волковыске подвели итоги ежегодных соревнований среди санитарных дружин и добровольных пожарных команд района





На базе Волковысского РОЧС прошли ежегодные соревнования среди санитарных дружин и добровольных пожарных команд, в которых приняли участие десять санитарных дружин и четырнадцать добровольных пожарных команд.

По итогам состязаний лучшей санитарной дружиной стали представители ОАО «Красносельскстройматериалы», а лучшей добровольной пожарной дружиной – команда филиала «Волковысские электрические сети».

Все участники, а также их командиры, занявшие призовые места, награждены Почетными грамотами и ценными подарками. Волковысской районной организацией «Белорусское общество Красного Креста» отмечены командиры санитарной дружин, показавших лучшие результата на этапе «Тестирование», сообщает сайт Гродненского ОУМЧС.



















