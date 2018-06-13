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В Волковыске подвели итоги ежегодных соревнований среди санитарных дружин и добровольных пожарных команд района
14.06.2018 — Разное | Новости Волковыска
На базе Волковысского РОЧС прошли ежегодные соревнования среди санитарных дружин и добровольных пожарных команд, в которых приняли участие десять санитарных дружин и четырнадцать добровольных пожарных команд.
По итогам состязаний лучшей санитарной дружиной стали представители ОАО «Красносельскстройматериалы», а лучшей добровольной пожарной дружиной – команда филиала «Волковысские электрические сети».
Все участники, а также их командиры, занявшие призовые места, награждены Почетными грамотами и ценными подарками. Волковысской районной организацией «Белорусское общество Красного Креста» отмечены командиры санитарной дружин, показавших лучшие результата на этапе «Тестирование», сообщает
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В Волковыске подвели итоги ежегодных соревнований среди санитарных дружин и добровольных пожарных команд района
На базе Волковысского РОЧС прошли ежегодные соревнования среди санитарных дружин и добровольных пожарных команд, в которых приняли участие...
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