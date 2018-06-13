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Исполнение смертных приговоров "черным риелторам" Гершанкову и Бережному временно приостановлено – правозащитники

14.06.2018 14:32 — Разное | Интерфакс  
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Исполнение смертных приговоров в отношении Игоря Гершанкова и Семена Бережного временно приостановлено, сообщает незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Весна"

"Заместитель председателя Верховного суда приостановил исполнение смертных приговоров в отношении И.Гершанкова и С.Бережного на время рассмотрения их надзорных жалоб. Об этом правозащитникам стало известно от родственников осужденных к высшей мере", - говорится в сообщении на сайте "Весны".

Как отметил юрист центра Павел Сапелко, "надзорная жалоба для любого осужденного - это всегда шанс для того, чтобы приговор был изменен".

"Если мы узнаем, что исполнение смертного приговора приостановлено, это значит, что человек, как минимум, на период рассмотрения надзорной жалобы и принятия по ней решения останется живым. Поэтому такие сведения очень важны и это можно расценивать положительно, что такой шанс у осужденных появился", - приводятся в сообщении слова П.Сапелко.

Срок рассмотрения надзорной жалобы - месяц с момента ее поступления к должностному лицу.

Как сообщалось, 21 июля 2017 года Могилевский областной суд признал фигурантов дела "черных риелторов" С.Бережного, а также супругов Игоря и Татьяну Гершанковых виновными в совершении убийств и приготовлении к убийствам, похищении человека и приготовлении к похищению, а также в мошенничестве, разбое, вымогательстве, хищении или уничтожении документов.

Гершанковы также признаны виновными в незаконном обороте наркотиков или психотропных веществ (хранение без цели сбыта).

Четвертый фигурант дела Борис Колесников был обвинен в разбое, пособничестве при совершении убийства и при похищении человека.

С.Бережного и И.Гершанкова облсуд приговорил к смертной казни, Т.Гершанкову - к 24 годам лишения свободы, Колесникова - к 22 годам и одному месяцу заключения.

20 декабря 2017 года Верховный суд оставил без изменения приговоры фигурантам дела, а апелляционные жалобы их и их защитников без удовлетворения.

Беларусь остается единственной страной в Европе и на пространстве СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел.

Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.

В 2016 году в Беларуси были приведены в исполнение четыре смертных приговора.

В 2017 году белорусские суды вынесли пять смертных приговоров. По информации правозащитников, были приведены в исполнение два: в отношении Сергея Острикова и Кирилла Казачка (приговорены к смертной казни в 2016 году).

Кроме того, правозащитники сообщают о возможном приведении в исполнении двух смертных приговоров в 2018 году - в отношении Алексея Михалени и Виктора Летова.

Смертную казнь в республике осуждают ЕС, ОБСЕ и ряд международных организаций.

 
 
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Исполнение смертных приговоров в отношении Игоря Гершанкова и Семена Бережного временно приостановлено, сообщает незарегистрированный в Беларуси правозащитный...
 
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