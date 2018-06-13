В Беларуси инфляция в мае снизилась за счет бананов, помидоров и огурцов

Национальный банк Беларуси (НББ) заявляет об обновлении исторического минимума годовой инфляции в мае 2018 года на фоне резкого падения сезонных цен на плодоовощную продукцию – бананы, помидоры и огурцы.

"В мае 2018 года обновлен исторический минимум годовой инфляции: прирост потребительских цен замедлился до 4,4 процента в годовом выражении. Относительно апреля в мае 2018 года потребительские цены снизились на 0,3%", - сказано в опубликованной Нацбанком в четверг информации о динамике изменения потребительских цен и тарифов.

НББ констатирует, что замедление дефляции в мае объясняется сезонным снижением цен. В мае 2018 года годовые темпы роста потребительских цен снизились в первую очередь за счет замедления роста цен на плодоовощную продукцию с 13,8% в апреле до 2,9% в мае 2018 года. "Этому способствовало прежде всего восстановление цен на бананы после более чем 30%-го роста в феврале – марте 2018 года под влиянием конъюнктурных факторов, а также сезонное снижение цен на огурцы и помидоры свежие", - сказано в публикации НББ.

Второй причиной замедления темпов роста потребительских цен является динамика базовой инфляции - цен, которые не подвержены влиянию сезонного фактора и административного регулирования. Годовая базовая инфляция в мае 2018 года замедлилась до 2,9% с 3,1% в апреле за счет снижения цен на отдельные непродовольственные товары.

Рост административно регулируемых цен ускорился в годовом выражении до 8,9% в мае с 8,7% в апреле из-за повышения цен на топливо и тарифов на услуги связи.

Как сообщалось, инфляция в Беларуси в мае 2018 года снизились на 0,3% после роста на 0,3% в апреле и на 0,8% в марте. По сравнению с декабрем 2017 года потребительские цены в мае выросли на 2,5%.

В соответствии с основными направлениями денежно-кредитной политики на 2018 год, Национальный банк планирует ограничить инфляцию в пределах 6% (декабрь 2018 года к декабрю 2017 года).

В 2017 году инфляция в Беларуси снизилась до 4,6% с 10,6% в 2016 году.