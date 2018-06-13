Александр Лукашенко сыграл в футбол с талисманом ЧМ

Новости России. Сегодня, 14 июня, в Москве открывается Чемпионат мира по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На церемонию прибыл и Президент Беларуси.

Сразу у трапа самолета главу белорусского государства, кроме официальных лиц, приветствовал Забивака – талисман нынешнего Чемпионата. Александр Лукашенко даже немного поиграл с ним в футбол.











