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Александр Лукашенко сыграл в футбол с талисманом ЧМ
Новости России. Сегодня, 14 июня, в Москве открывается Чемпионат мира по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На церемонию прибыл и Президент Беларуси.
Сразу у трапа самолета главу белорусского государства, кроме официальных лиц, приветствовал Забивака – талисман нынешнего Чемпионата. Александр Лукашенко даже немного поиграл с ним в футбол.
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Новости России. Сегодня, 14 июня, в Москве открывается Чемпионат мира по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На церемонию прибыл и Президент...
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