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Попавшие в «пенсионную ловушку» беларусы получат помощь от государства. Но не все

14.06.2018 14:43 — Разное | KYKY  
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Пенсионер, который получает только минимальную пенсию по возрасту из-за того, что не хватило трудового стажа, может рассчитывать на адресную социальную помощь. Но только в том случае, если он является малообеспеченным или находится в трудной жизненной ситуации. Об этом рассказала начальник отдела организации соцпомощи и по делам ветеранов главного управления соцобслуживания и соцпомощи Минтруда Галина Лазаренко во время онлайн-конференции по государственной адресной соцпомощи, пишет TUT.BY.

Эта помощь оказывается в виде ежемесячных и единовременных социальных пособий. Ежемесячное социальное пособие предоставляется гражданам, у которых среднедушевой доход за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения за помощью, по объективным причинам находится ниже критерия нуждаемости (с 1 мая 2018 года – это 206,58 рубля). Единовременное пособие могут получить те, кто оказался в трудной жизненной ситуации, «нарушающей нормальную жизнедеятельность». Главное условие – среднедушевой доход не должен превышать 150% критерия нуждаемости (309,87 рубля). Решение о предоставлении соцпомощи принимается районной комиссией, созданной местным исполнительным и распорядительным органом. Критерии для определения трудной жизненной ситуации тоже прописаны в законодательстве по ГСАП. 

В Беларуси с 1 мая выросли минимальные трудовые и социальные пенсии. Так, минимальная пенсия по возрасту с учетом доплаты в размере 20% от средней зарплаты сейчас составляет 191,03 рубля. Обычные трудовые пенсии по возрасту также выросли с 1 мая — на 5,4%. По оценке Минтруда, средние размеры трудовых пенсий по возрасту составят 340,6 рубля, по инвалидности — 291,2 рубля, а по случаю потери кормильца — 231,5 рубля.

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Пенсионер, который получает только минимальную пенсию по возрасту из-за того, что не хватило трудового стажа, может рассчитывать на адресную социальную помощь. Но...
 
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Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
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Полымя
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