Девушка засунула голову в выхлопную трубу грузовика на музыкальном фестивале в США: её вызволяли спасатели

Довольно опрометчивый поступок совершила нетрезвая девушка на музыкальном фестивале Winstock в Миннесоте. После того, как она засунула голову в выхлопную трубу грузовика, извлечь её самостоятельно уже не удалось.

На подмогу пленнице подоспела бригада пожарных с «болгаркой». В итоге для девушки и её головы всё завершилось благополучно, а в качестве моральной компенсации за пережитые моральные страдания она получила огромную популярность в Интернете.