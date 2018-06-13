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Девушка засунула голову в выхлопную трубу грузовика на музыкальном фестивале в США: её вызволяли спасатели
Довольно опрометчивый поступок совершила нетрезвая девушка на музыкальном фестивале Winstock в Миннесоте. После того, как она засунула голову в выхлопную трубу грузовика, извлечь её самостоятельно уже не удалось.
На подмогу пленнице подоспела бригада пожарных с «болгаркой». В итоге для девушки и её головы всё завершилось благополучно, а в качестве моральной компенсации за пережитые моральные страдания она получила огромную популярность в Интернете.
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Девушка засунула голову в выхлопную трубу грузовика на музыкальном фестивале в США: её вызволяли спасатели
Довольно опрометчивый поступок совершила нетрезвая девушка на музыкальном фестивале Winstock в Миннесоте. После того, как она засунула голову в выхлопную трубу...
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