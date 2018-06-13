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Как поведет себя доллар после заседания ФРС США

14.06.2018 15:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Как поведет себя доллар после заседания ФРС США
РИА Новости

12 июня 2018 года стали известны итоги заседания Федеральной резервной системы США. Как и предполагали эксперты, процентную ставку повысили на 0,25% до 2,00%. После чего прозвучал прогноз по дальнейшей монетарной политике.

Доллар США, однако, снижается на внебиржевом рынке Форекс, несмотря на оптимизм регулятора.

Как поведет себя доллар после заседания ФРС США «Где зарплата в 500 долларов США, которую нам обещали?»

«Действительно, Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США по итогам двухдневного заседания принял решение об очередном повышении процентной ставки. Вероятность такого развития событий оценивалась выше 90%, что, собственно, и случилось», отметил Михаил ГРАЧЕВ, финансовый консультант TeleТrade (ООО «ТелетрейдБел»).

Чуть позже с комментарием по решению регулятора выступил председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. Его выступление рынки расценили негативно, что привело к ослаблению доллара США.

Джером Пауэлл подтвердил, что ФРС готова в текущем году провести еще два цикла повышения ставки, при этом он отметил, что показатель инфляции далек от целевого значения. Сегодня индекс доллара снижается.

На белорусском валютном рынке доллар также находится в минусе (-0,53%), что отражает общую тенденцию.

Кроме того, сегодня состоится заседание еще одного крупного участника мирового финансового рынка – Европейского центрального банка, от которого также ожидают важных решений. Не исключено, что во второй половине дня мы увидим укрепление евро против остальных валют.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Как и предполагали эксперты, процентную ставку повысили на 0,25% до 2,00%. После чего прозвучал прогноз по дальнейшей монетарной политике.
 
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