На Сербию обрушился ураган. Ливень с градом прошёл по центральным и западным регионам страны

В считанные минуты стало темно – почти как ночью. Мгла заволокла сразу несколько населённых пунктов, вода затопила улицы.



Града такого размера здесь не видели давно. Стихия как будто перенесла жителей в другую пору года. Тротуар покрылся снегом. Аграрии уже сообщили, что сельскому хозяйству нанесён серьёзный урон. Но ущерб они подсчитают позже.