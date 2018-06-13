|
На Сербию обрушился ураган. Ливень с градом прошёл по центральным и западным регионам страны
В считанные минуты стало темно – почти как ночью. Мгла заволокла сразу несколько населённых пунктов, вода затопила улицы.
Града такого размера здесь не видели давно. Стихия как будто перенесла жителей в другую пору года. Тротуар покрылся снегом. Аграрии уже сообщили, что сельскому хозяйству нанесён серьёзный урон. Но ущерб они подсчитают позже.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В считанные минуты стало темно – почти как ночью.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)