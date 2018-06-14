Около 1,9 тыс. социальных квартир построят в Беларуси с техпомощью Китая

В Беларуси в текущем году планируется построить 1 850 квартир социального пользования с привлечением технико-экономической помощи Китая, сообщил начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Горваль во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

За бюджетные средства планируется построить почти 700 таких квартир, за первый квартал введено уже 326.

В целом на финансирование строительства жилья в 2018 году предполагается направить Br4,26 млрд, из них ресурсы на льготное кредитование составят Br646 млн.

«С учетом того, что планируется ежегодно увеличивать объем строительства жилья на 500 тыс. кв.м, объем средств на льготное кредитование в 2020 году превысит Br1 млрд, а в целом на финансирование строительства жилья будет направлено около Br6 млрд», — сказал Александр Горваль.

По словам начальника управления жилищной политики Мингорисполкома Александра Авраменко, определено 17 категорий граждан, которым может предоставляться жилье социального пользования. Как правило, это семьи, у которых доходы не позволяют построить жилье даже с привлечением льготного кредита. В настоящее время в столице очередь на такие квартиры составляет около тысячи человек.

Материалы круглого стола будут размещены на сайте БЕЛТА.

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