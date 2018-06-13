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Гуманитарный конвой из Беларуси прибыл на юго-восток Украины

14.06.2018 16:02 — Разное | ОНТ  
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Помощь везли тем, кто живёт в зоне вооружённого конфликта вдоль линии разграничения.

Одну фуру разгрузили в Северодонецке, другую – в Краматорске. В машинах – комплекты школьной мебели и холодильники к новому учебному году.

Александр Худолеев, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси: «По поручению Главы государства РБ и в продолжение соответствующего решения правительства Беларусь поддерживает народ Украины в столь трудное время…».

Игорь Строкоз, исполняющий обязанности главы Донецкой облгосадминистрации: «На моей памяти, мы впервые получаем такой груз. По правде говоря, он для нас очень важен. У нас в области реализуется проект «Новая украинская школа». И именно комплекты школьной мебели и другие вещи, они очень важны для нас. Это позволит нам сэкономить деньги и потратить их на закупку других необходимых вещей».

Ранее, две фуры разгрузили на складах Международного комитета Красного Креста под Киевом. Там оставили сахар, муку, консервы, крупу и макароны – их передадут нуждающимся. Это уже второй гуманитарный конвой из Беларуси. Год назад в Донецкую и Луганскую области отправили продукты питания и средства гигиены.

 
 
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​Помощь везли тем, кто живёт в зоне вооружённого конфликта вдоль линии разграничения.
 
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