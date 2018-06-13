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Гуманитарный конвой из Беларуси прибыл на юго-восток Украины
Помощь везли тем, кто живёт в зоне вооружённого конфликта вдоль линии разграничения.
Одну фуру разгрузили в Северодонецке, другую – в Краматорске. В машинах – комплекты школьной мебели и холодильники к новому учебному году.
Ранее, две фуры разгрузили на складах Международного комитета Красного Креста под Киевом. Там оставили сахар, муку, консервы, крупу и макароны – их передадут нуждающимся. Это уже второй гуманитарный конвой из Беларуси. Год назад в Донецкую и Луганскую области отправили продукты питания и средства гигиены.
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Помощь везли тем, кто живёт в зоне вооружённого конфликта вдоль линии разграничения.
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