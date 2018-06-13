Гуманитарный конвой из Беларуси прибыл на юго-восток Украины

Помощь везли тем, кто живёт в зоне вооружённого конфликта вдоль линии разграничения.



Одну фуру разгрузили в Северодонецке, другую – в Краматорске. В машинах – комплекты школьной мебели и холодильники к новому учебному году.

Александр Худолеев, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси: «По поручению Главы государства РБ и в продолжение соответствующего решения правительства Беларусь поддерживает народ Украины в столь трудное время…». Игорь Строкоз, исполняющий обязанности главы Донецкой облгосадминистрации: «На моей памяти, мы впервые получаем такой груз. По правде говоря, он для нас очень важен. У нас в области реализуется проект «Новая украинская школа». И именно комплекты школьной мебели и другие вещи, они очень важны для нас. Это позволит нам сэкономить деньги и потратить их на закупку других необходимых вещей».



Ранее, две фуры разгрузили на складах Международного комитета Красного Креста под Киевом. Там оставили сахар, муку, консервы, крупу и макароны – их передадут нуждающимся. Это уже второй гуманитарный конвой из Беларуси. Год назад в Донецкую и Луганскую области отправили продукты питания и средства гигиены.