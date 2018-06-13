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ЧМ-2018: Букмекеры считают главным фаворитом Бразилию
На победу пятикратных чемпионов коэффициент – 5. Дальше идёт сборная Германии (на действующих чемпионов мира ставки принимаются с коэффициентом пять с половиной).
Далее – Франция и Аргентина. Поставив на победу Бельгии можно выиграть в 12 раз больше.
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На победу пятикратных чемпионов коэффициент – 5. Дальше идёт сборная Германии (на действующих чемпионов мира ставки принимаются с коэффициентом пять с половиной).
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