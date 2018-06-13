"Гастрофест" открыл в здании "Горизонта" новую площадку с уличной едой за 7 рублей

C 14 июня по 31 августа в Минске будет проходить новый гастрофест. Но не в совсем привычном формате. На этот раз 15 участников-фудтраков расположатся на новой площадке завода «Горизонт». Она будет называться «Песочница» и заработает недалеко от недавно открытого пространства «Гастродвор» . Все сеты — по 7 рублей.

TRUCK STREET FOOD





Что подают: сэндвич с ярким вкусом копченой курочки, сыром чеддер, маринованным луком, соленым

огурцом и фирменным соусам cалат «Нут с баклажаном»; сладкий сэндвич. Общий вес​: 425 граммов.

GRILL BUS





Что подают: филе бедра куриное на гриле; овощи на гриле; чиабатта; соус на выбор: чесночный, BBQ. ​Общий вес​: 465 граммов.

Перспектива Кофе&Вафли





Что подают: бельгийская вафля с шариком мороженного и шоколадным топпингом; бельгийская вафля со взбитыми сливками и малиной.

BULBAFRITES





Что подают: картофель по-бельгийски; филе трески в фирменных сухарях; соус коктейльный. Общий вес​: 350 граммов.

SALTY DOG





Что подают: бургер-дог; азиатский хот-дог; имбирное печенье; Общий вес​: 520 граммов.

YARD BURGER





Что подают: ​классический бургер Yard c котлетой из мраморной говядины; картофель фри; соус, сырные шарики; Общий вес​: 400 граммов.

STREET FOOD FAMILY





Что подают: мини-бургер LOS NACHOS с говядиной, чипсами начос и соусом из карамелизированного лука; картофель фри в фирменном стиле со специями и розмарином; кукуруза с чесночным маслом и пармезаном; соус BBQ. Общий вес​: 330 граммов.

FOODTRUCK BLACK





Что подают: драники из молодого картофеля; слабосоленый лосось; сметанный соус с зеленью; Общий вес​: 330 граммов.

TokiNY





Что подают:​ тяхан с цыплёнком гриль в Пекинском соусе; якисоба с цыплёнком гриль в соусе Яки. Общий вес​: 500 граммов.

FOOD TRUCK





Что подают: картофель по-белорусски; холодник. Общий вес​: 900 граммов.

СУШИ ВЕСЛА TAKE AWAY





Что подают: вьетнамский суп Фо Бо с говядиной; на выбор можно добавить свежий имбирь, перец чили, чили-масло.

BURGERLAB





Что подают: сhicken burger Банки-бутылки; салат Коул-слоу. Общий вес​: 420 граммов.

BEER TRUCK





Что подают: кукуруза на гриле; крылья гриль; тортилья; соус BBQ. Общий вес​: 550 граммов.

ПЛОВБЕРРИ





Что подают: узбекский плов с цыпленком; традиционный салат к плову и половина лепешки. Общий вес​: 325 граммов.

ШАЛЕНЫ КНЫР





Что подают: карривурст (колбаса гриль с соусом на основе цельных томатов с добавлением карри мадрас); колбаска с томатным соусом на копченой паприке и мягкой горчицой; картофель фри; лук фри; маринованные огурчики. Общий вес​: 450 граммов.

«Песочница» начнет работать 14 июля в 18 часов.

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9 июня в приложении «Афиша TUT.BY» стартует новый розыгрыш, где у каждого участника появится возможность получить 10 парных билетов в аквапарк «Дримленд». Победители будут объявлены 15 июня. Торопитесь, в этом месяце обещают отличную погоду.

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