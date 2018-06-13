"Гастрофест" открыл в здании "Горизонта" новую площадку с уличной едой за 7 рублей

C 14 июня по 31 августа в Минске будет проходить новый гастрофест. Но не в совсем привычном формате. На этот раз 15 участников-фудтраков расположатся на новой площадке завода «Горизонт». Она будет называться «Песочница» и заработает недалеко от недавно открытого пространства «Гастродвор». Все сеты — по 7 рублей.
TRUCK STREET FOOD
Что подают:
сэндвич с ярким вкусом копченой курочки, сыром чеддер, маринованным луком, соленым
огурцом и фирменным соусам
cалат «Нут с баклажаном»;
сладкий сэндвич.
Общий вес: 425 граммов.
GRILL BUS
Что подают:
филе бедра куриное на гриле;
овощи на гриле;
чиабатта;
соус на выбор: чесночный, BBQ.
Общий вес: 465 граммов.
Перспектива Кофе&Вафли
Что подают:
бельгийская вафля с шариком мороженного и шоколадным топпингом;
бельгийская вафля со взбитыми сливками и малиной.
BULBAFRITES
Что подают:
картофель по-бельгийски;
филе трески в фирменных сухарях;
соус коктейльный.
Общий вес: 350 граммов.
SALTY DOG
Что подают:
бургер-дог;
азиатский хот-дог;
имбирное печенье;
Общий вес: 520 граммов.
YARD BURGER
Что подают:
классический бургер Yard c котлетой из мраморной говядины;
картофель фри;
соус, сырные шарики;
Общий вес: 400 граммов.
STREET FOOD FAMILY
Что подают:
мини-бургер LOS NACHOS с говядиной, чипсами начос и соусом из карамелизированного лука;
картофель фри в фирменном стиле со специями и розмарином;
кукуруза с чесночным маслом и пармезаном;
соус BBQ.
Общий вес: 330 граммов.
FOODTRUCK BLACK
Что подают:
драники из молодого картофеля;
слабосоленый лосось;
сметанный соус с зеленью;
Общий вес: 330 граммов.
TokiNY
Что подают:
тяхан с цыплёнком гриль в Пекинском соусе;
якисоба с цыплёнком гриль в соусе Яки.
Общий вес: 500 граммов.
FOOD TRUCK
Что подают:
картофель по-белорусски;
холодник.
Общий вес: 900 граммов.
СУШИ ВЕСЛА TAKE AWAY
Что подают:
вьетнамский суп Фо Бо с говядиной;
на выбор можно добавить свежий имбирь, перец чили, чили-масло.
BURGERLAB
Что подают:
сhicken burger Банки-бутылки;
салат Коул-слоу.
Общий вес: 420 граммов.
BEER TRUCK
Что подают:
кукуруза на гриле;
крылья гриль;
тортилья;
соус BBQ.
Общий вес: 550 граммов.
ПЛОВБЕРРИ
Что подают:
узбекский плов с цыпленком;
традиционный салат к плову и половина лепешки.
Общий вес: 325 граммов.
ШАЛЕНЫ КНЫР
Что подают:
карривурст (колбаса гриль с соусом на основе цельных томатов с добавлением карри мадрас);
колбаска с томатным соусом на копченой паприке и мягкой горчицой;
картофель фри;
лук фри;
маринованные огурчики.
Общий вес: 450 граммов.
«Песочница» начнет работать 14 июля в 18 часов.
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