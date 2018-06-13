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"Гастрофест" открыл в здании "Горизонта" новую площадку с уличной едой за 7 рублей

14.06.2018 16:03 — Разное | Tut.by  
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C 14 июня по 31 августа в Минске будет проходить новый гастрофест. Но не в совсем привычном формате. На этот раз 15 участников-фудтраков расположатся на новой площадке завода «Горизонт». Она будет называться «Песочница» и заработает недалеко от недавно открытого пространства «Гастродвор». Все сеты — по 7 рублей.

TRUCK STREET FOOD


Что подают:

сэндвич с ярким вкусом копченой курочки, сыром чеддер, маринованным луком, соленым
огурцом и фирменным соусам

cалат «Нут с баклажаном»;

сладкий сэндвич.

Общий вес​: 425 граммов.

GRILL BUS


Что подают:

филе бедра куриное на гриле;

овощи на гриле;

чиабатта;

соус на выбор: чесночный, BBQ.

​Общий вес​: 465 граммов.

Перспектива Кофе&Вафли


Что подают:

бельгийская вафля с шариком мороженного и шоколадным топпингом;

бельгийская вафля со взбитыми сливками и малиной.

BULBAFRITES


Что подают:

картофель по-бельгийски;

филе трески в фирменных сухарях;

соус коктейльный.

Общий вес​: 350 граммов.

SALTY DOG


Что подают:

бургер-дог;

азиатский хот-дог;

имбирное печенье;

Общий вес​: 520 граммов.

YARD BURGER


Что подают:

​классический бургер Yard c котлетой из мраморной говядины;

картофель фри;

соус, сырные шарики;

Общий вес​: 400 граммов.

STREET FOOD FAMILY


Что подают:

мини-бургер LOS NACHOS с говядиной, чипсами начос и соусом из карамелизированного лука;

картофель фри в фирменном стиле со специями и розмарином;

кукуруза с чесночным маслом и пармезаном;

соус BBQ.

Общий вес​: 330 граммов.

FOODTRUCK BLACK


Что подают:

драники из молодого картофеля;

слабосоленый лосось;

сметанный соус с зеленью;

Общий вес​: 330 граммов.

TokiNY


Что подают:​

тяхан с цыплёнком гриль в Пекинском соусе;

якисоба с цыплёнком гриль в соусе Яки.

Общий вес​: 500 граммов.

FOOD TRUCK


Что подают:

картофель по-белорусски;

холодник.

Общий вес​: 900 граммов.

СУШИ ВЕСЛА TAKE AWAY


Что подают:

вьетнамский суп Фо Бо с говядиной;

на выбор можно добавить свежий имбирь, перец чили, чили-масло.

BURGERLAB


Что подают:

сhicken burger Банки-бутылки;

салат Коул-слоу.

Общий вес​: 420 граммов.

BEER TRUCK


Что подают:

кукуруза на гриле;

крылья гриль;

тортилья;

соус BBQ.

Общий вес​: 550 граммов.

ПЛОВБЕРРИ


Что подают:

узбекский плов с цыпленком;

традиционный салат к плову и половина лепешки.

Общий вес​: 325 граммов.

ШАЛЕНЫ КНЫР


Что подают:

карривурст (колбаса гриль с соусом на основе цельных томатов с добавлением карри мадрас);

колбаска с томатным соусом на копченой паприке и мягкой горчицой;

картофель фри;

лук фри;

маринованные огурчики.

Общий вес​: 450 граммов.

«Песочница» начнет работать 14 июля в 18 часов.

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Теги: Минск
 
 
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На этот раз 15 участников-фудтраков расположатся на новой площадке завода "Горизонт". Она будет называться "Песочница" и расположится недалеко от недавно открытого...
 
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