"В целом все так же, как в 2003-м". Мирный - о дружбе семьями с Федерером и преданности теннису

Роджер Федерер приветствует его щелчками пальцев, а в сыне он намеренно не разжигает страсть к теннису. В интервью SPORT.TUT.BY олимпийский чемпион по теннису 40-летний Максим Мирный рассказал о том, как справляется с болями в локте, почему задержался в парном теннисе, завоевав уже 52 титула, сколько он еще будет играть и чем займется после завершения игровой карьеры.

«Федерер еще на очень высоком уровне, но в целом все, как 15 лет назад, когда он попросил меня приехать к нему на сбор»

— Рафаэль Надаль в 11-й раз выиграл «Ролан Гаррос». Максим, что для вас главное в этом?

— Многие в очередной раз восторгаются гением Рафаэля, а я же поймал себя на мысли, что просто счастлив жить во времена, когда в теннисе добиваются таких невероятных достижений. Вместе с тем чувствую причастность к ним. Помню Рафу, каким он был десять лет назад, когда также становился чемпионом. И до сих пор часто встречаюсь с современными Рафами в раздевалках. Вижу бытовуху: как они проходят через волнение и этап подготовки к матчам, как празднуют успех и переживают неудачи.

— Помните, как познакомились с Рафой?

— Это случилось на тренировочных кортах турнира в Монте-Карло, где Надалю предоставили wild card, как одному из перспективных юниоров. Рафе было 16 лет, а я тогда стоял уже в 30-ке. Записался на тренировку с любым спаррингом (у турниров есть такая опция), и тут ко мне подошел его дядя Тони Надаль. «Не хочешь ли постучать с Рафой?» — спросил он. Мне, честно говоря, было все равно, с кем тренироваться. Но когда вышел на корт, Рафа меня по-настоящему заинтриговал. Ощущение было, что мячи с его стороны летят, словно с катапульты и с невероятным вращением. Стал спрашивать у ребят на соседних кортах, знают ли они, кто это. Тогда на турнире в Монте-Карло Рафаэль дошел до третьего круга, а впоследствии выиграл его, как и «Ролан Гаррос», 11 раз.

Длинной истории противостояния у нас с Рафой нет, так как он вошел в активную фазу карьеры незадолго до того, как в 2009 году я провел последний одиночный матч в ATP. До этого проиграл ему дважды в одиночке (в 2004 году на харде и в 2007-м на траве — Прим. TUT.BY), а в паре обыгрывал.



1996 год. Максим Мирный, Винус Уильямс, Роджер Федерер и Мартина Навратилова на вручении наград по окончании выставочного турнира. Фото из семейного архива Максима Мирного

— Криштиану Роналду в 33 года утверждает, что его биологический возраст — 23. Надаль с иронией отмечает, что в 32 года считает себя 40-летним мужчиной. А что же вы?

— Рафа не представляет, как будет чувствовать себя в 40 лет. Подождем-с! Для меня же это реальный возраст. Конечно, ощущения в 30 лет, когда стал обращать больше внимания на физиологические изменения, и в 40 лет — отличаются. Сильно! С ментальной точки зрения, мне как будто 25, когда очень сильно хотел играть и выходить победителем. Поэтому и рад, что накануне 41 дня рождения я продолжаю плыть по ATP-туру. И иногда даже удается выигрывать турниры.

— В 2014 году вы советовали Роджеру Федереру добавить в коллекцию наград недостающий трофей — Кубок Дэвиса, а его шансы на победу на турнирах серии «Большого шлема» оценивали невысоко. Федереру 36 лет. Он выиграл два последних открытых чемпионата Австралии и Уимблдон-2017.

— Думаю, я и миллионы других специалистов после поражения Федерера на Уимблдоне 2013 года от украинца Сергея Стаховского, а матч по статистике получился нехорошим для Роджера, посчитали, что он исчерпал свое волшебство. Роджер доказал всем нам, что мы были неправы. Он проявил себя как великий спортсмен и дал нам шанс снова наслаждаться его безупречностью. Особенно меня впечатлило его выступление на Australian Open 2017, когда он вернулся после долгого перерыва и выиграл в финале у Рафы в пяти сетах.

— Часто ли сбываются ваши прогнозы с учетом прокола о будущем Энди Роддика?

— Заниматься прогнозами — неблагодарное дело. Особенно в теннисе. Все же это индивидуальный вид спорта. Нет формул, следуя которым ты непременно добьешься желаемого. Поэтому у каждого теннисиста свой кривой путь.

Вот и насчет Роддика я ошибся. Глядя на него, еще юниора, сказал: «Да у него плечо скоро „вылетит“, если продолжит так подавать!» Уж больно его необычная техника подачи «резала» мне глаз! А человек стал звездой — первым в мире, не изменяя себе. Эта история научила меня тому, что лучше прогнозы держать при себе.



2013 год. Максим Мирный с супругой Ксенией. Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

— В паре с Федерером вы выиграли четыре из пяти турниров, на которых играли вместе. А как начали дружить семьями?

— В 1998 году на турнире во французском Бресте сыграл с Роджером в финале большого челленджера, в котором уступил. С тех пор мы видели друг в друге конкурентов, а спустя несколько лет попали в теннисную элиту. Я старше Роджера на четыре года: в то время подбирался к топ-20, тогда как Роджер заскочил в топ-100. Видимо, он желал получить дополнительный опыт, так как вскоре ко мне подошел его тренер Петер Лундгрен с предложением сыграть в паре с Роджером. Мы с отцом прикинули: «Почему бы и нет?»

Помню, что весной 2003 года, в Майами, подошел к Лундгрену, чтобы узнать планы Роджера на грунтовый сезон. На меня выходили другие ребята с предложениями сыграть вместе. Сразу после победы на турнире в Майами в паре с Федерером Петер сказал, что Роджер не уверен, готов ли он физически играть одиночку и пару. Я воспринял ответ нормально. Получилось, что Роджер прервал наше более, чем годичное сотрудничество за три месяца до того, как впервые выиграл «Уимблдон». Почему мне это запомнилось? Казалось, что перерыв в совместном выступлении — временное явление. Естественно, после того триумфа жизнь Роджера перевернулась, и он сконцентрировался на карьере в одиночном разряде.

2003 год Федерер закончил вторым в рейтинге ATP, а первым был Роддик. Наверное, заглядывая наперед, Роджер понимал, что ему нужно найти способ, как лучше подготовиться к будущим встречам с Роддиком. Он предложил мне приехать к нему на сбор в Швейцарию. У меня же была своя налаженная система подготовки к новому сезону. Я тренировался во Флориде, в академии IMG у Ника Боллетьери. Ответил Роджеру: «С удовольствием приеду, но, если ты не против, со своей девушкой…» Я уже встречался с Ксенией, будущей супругой. Межсезонье было единственным шансом для нас подольше побыть вместе. Роджер не увидел проблемы в том, что я буду не один. Через совместный сбор в декабре 2003 года, когда мы жили у Роджера, тренировались и веселились, удалось сблизиться.



2003 год. Ксения Мирная в компании Роджера Федерера и его супруги Мирки Вавринец. Фото из семейного архива Максима Мирного

— То есть на вас Федерер моделировал свои действия на случай, когда придется сыграть с Роддиком?

— Он так мне не говорил. В тот период я был сам с усами. Например, в 2002 году обыграл Роджера на открытом чемпионате США и на турнире в Роттердаме в 2003-м (в полуфинале -Прим. TUT.BY). Да, он был успешнее меня и все же относился ко мне с уважением, как к сопернику. Но причины, по которым он меня позвал, были очевидны. У меня был атакующий стиль игры, мощная подача. Такая манера игры соперника создавала ему неприятности, особенно в противостоянии с Роддиком.

Я по-прежнему наслаждаюсь величием Роджера, а он по сей день проходя мимо подает условный сигнал, чтобы я отреагировал. Это щелчки пальцем, которые мы использовали, выступая в паре. Сейчас мы в Штутгарте, играем на травяном турнире. Буквально вчера, когда он защелкал, я стоял к нему спиной в тренажерном зале. Услышав сигнал, сразу обернулся. «Давай, дружище, не пропускай так много (два месяца, то есть весь грунтовый сезон — Прим. TUT.BY), — сказал ему. — Мы соскучились по тебе».



2016 год. Максим Мирный с женой Ксенией и детьми. Фото: instagram.com/xsanka76

— Как сегодня вам и Федереру удается дружить семьями? Он свою семью возит с собой на турниры, ваша — большую часть года проводит в Сарасоте, штат Флорида.

— У Федерера другие возможности и планы. Он путешествует частной авиацией. А с ним помимо тренеров и помощников еще четыре-пять человек из числа персонала: они присматривают за детьми. Я часто вижу Роджера и то, как растут его дети. Моя семья бывает на моих турнирах в Дэлрэй-Бич в Майами, которые проходят во время весенних каникул, и бывают иногда на открытом чемпионате США в Нью-Йорке. Также мы любим собираться вместе на «Уимблдоне» в Лондоне. Тогда-то наши ребятишки и проводят время вместе в детских игровых залах. Ксюша, моя супруга, общается с женой Роджера Миркой Вавринец. Обычно мы говорим о том, как быстро растут дети. Кто из них пытается играть в теннис, а кто этого делать не любит. Кто знает, что его папа теннисист, а кто пока еще не догадывается!

В общем, вокруг столько всего происходит, а мы с Роджером продолжаем играть. Понятно, что Роджер еще на очень высоком уровне, но в целом все так же, как в далеком 2003 году, когда он попросил меня приехать к нему на сбор.

«С 1994 года по 2009 год я обыграл 10 из 13 теннисистов, которые были первыми ракетками мира»

— После периода доминирования Новака Джоковича в ATP за лидерство снова спорят Надаль и Федерер.

— Мне хочется, чтобы эта песня — их соперничество — не кончалась. Хочется продолжать учиться у них. Игра Федерера после травмы колена преобразилась настолько! Пожалуй, это могут заметить только люди, которые находятся внутри бизнеса, но это действительно так. Я кайфую! Казалось бы, человек добился всего, что только можно пожелать, и все равно ищет возможности для совершенствования.

С коммерческой точки зрения эти ребята поднимают ATP-тур и сам спорт на значительно новый уровень. Все больше и больше мощных спонсоров хотят ассоциироваться с ATP. Не преуменьшая заслуг Новака Джоковича и Энди Мюррея, стоит признать, что Надаль и Федерер за последние 15 лет сделали столько на корте и вне его, что не верится, что кто-то сможет повторить. А потому пусть они продолжают.

— Чей теннис вам ближе — Надаля или Федерера?

— Однозначно Федерера. Помимо сложившихся личных отношений с ним у нас много общего, с профессиональной точки зрения. У нас один спонсор одежды и ракеток. В силу этого мы часто бываем вместе на корпоративных мероприятиях наших спонсоров.

Вообще я всегда пытался улучшить свою игру, глядя на Федерера. Техника наших ударов слева похожа (мы оба играем одной рукой). Соответственно, передвижение по корту где-то схожи. Я люблю просматривать его удары в замедленной съемке и вообще намного ближе к видению его тенниса, нежели Рафы.

Хотя очень рад успеху Надаля на «Ролан Гаррос». Хочется сказать, что это уже не в 11 раз, а в 111-й! Столько побеждать — это невероятно!



2004 год. Максим Мирный празднует победу над Робином Содерлингом на турнире в Париже. Фото: Reuters via TUT.BY

— Поклонники Надаля иногда сетуют на то, что в споре с Федерером не в пользу испанца играет тот факт, что в сезоне всего один грунтовый турнир серии «Большого шлема».

— Слава Богу, что всего один! Иначе что бы всем нам, остальным теннисистам оставалось делать?

— Гордитесь ли матчами против Рафаэля и Роджера?

— Как я уже сказал, Рафу я не обыгрывал, а Роджера победил два раза. Для сравнения, у такого титулованного игрока как Давид Феррер нет ни одной победы в противостоянии с Федерером. И таких «сухих» серий у Роджера много.

Я бы хотел с гордостью отметить, что с 1994 года по 2009 год я обыграл 10 из 13 теннисистов, которые были первыми ракетками мира: Джима Курье, Пита Сампраса, Евгения Кафельникова, Карлоса Мойю, Марсело Риоса, Густаво Куэртена, Марата Сафина, Ллейтона Хьюитта, Энди Роддика и Роджера Федерера. Некоторых из них по несколько раз. Помню матчи против всех них до мельчайших деталей. Думаю, что и все эти ребята запомнили меня! Не многие другие ведущие игроки могут похвастать таким количеством побед над топами.

«Прибывая на турнир сейчас, я как бы прощаюсь с ним, потому что не уверен, что вернусь»

— Все что происходит с вашей теннисной карьере после 30 лет вы рассматриваете как бонус. Недавно вы завоевали 52-й парный трофей . Получается, бонус жирный?

— Разумеется, я и мечтать не мог, что в своем возрасте буду стоять 34-м в мировом парном рейтинге. В нынешнем сезоне выиграл уже два турнира — в Нью-Йорке и Хьюстоне. «Спасибо, принял!» — говорю как после побед, так и после поражений. На данном этапе переживания из-за поражений настолько незначительны! Иногда к ним отношение, как к чему-то должному. Ну и слава Богу — прожил еще один матч! Зато победы сейчас ярче и неожиданнее, чем когда-либо раньше.

— Что вы делаете, чтобы в 40 лет поддерживать физическую форму на конкурентном уровне для игры в паре?

— В достойном возрасте для спортсмена важно не останавливаться. Если позволяю себе длинный отпуск, то вернуть былые кондиции требует очень больших усилий. Процесс проходит через невероятную боль в мышцах и суставах. С 2012 года меня беспокоит локоть. Регулярно его подлечиваю разными методами, пользуясь рекомендациям наших докторов и заграничных. Часто прибегаю к криосауне и ледяным ваннам. Они позволяют организму быстрее восстановиться после нагрузок. Но сложилось так, что я не позволяю себе больше двух- или трехнедельных отпусков. Мои перерывы без спорта — это максимум четыре дня.

— Правда ли, что после неудачного в одиночном выступлении сезона 2009 года вы думали о завершении карьеры?

— Да, мне было очень трудно психологически перестроиться. Смириться с тем, что я больше не на первых ролях в туре, как раньше в годы выступления в одиночном разряде, а на вторых. Перемены были разительны, начиная от выбора тренировочного времени и гонораров и заканчивая номером в гостинице. На то чтобы принять все это, потребовалось чуть больше года. Представляете, вот уже почти на десять лет продлил себе спортивную жизнь за счет выступления в парном разряде! Я счастлив, что у меня такая работа!



2012 год. В паре с Викторией Азаренко Максиму Мирному удалось добиться, возможно, самой важной победы в профессиональной карьере — стать олимпийским чемпионом. Фото: Reuters via TUT.BY

— Как на решение остаться в спорте повлияло включение соревнований в миксте в программу Игр 2012 года в Лондоне?

— Когда узнал об этом, подумал, что, может быть, это сделано для меня? Ведь три Олимпиады прошли без медалей: «И вот она, еще одна. Явно последняя…». Эта новость добавила сил и веры в то, что стоит продолжать играть. Понимал, что у нас растет молодая успешная Вика Азаренко. В 2007 году вместе мы выиграли открытый чемпионат США. Тогда Вика, будучи еще девчушкой, сильно расстраивалась из-за ошибок, иногда доходило до слез.

Так что да, я отдаленно тогда подумал о том, как было бы здорово сыграть с Викой на Олимпиаде.

— Даниэль Нестор, с которым вы выиграли «Ролан Гаррос» в 2011 и 2012 годах, собирается завершить карьеру. Ему 45 лет. Как вам перспектива поиграть еще?

— Даниэль планирует сыграть в последний раз на домашнем турнире в Торонто, который пройдет в августе. А я? Не знаю, сколько еще мне отведено: месяц, год или больше. Физическое состояние остается главным фактором при принятии решения о том, продолжу ли дальше играть. В 30 лет играть до 35 казалось недосягаемой высотой, примерно так же сейчас реагирую на мысль, что могу быть занят в теннисе в 45 лет.

— Ваши слова из интервью TUT.BY в 2013 году: «Нестора, кажется, съедает боязнь того, что теннис для него завтра закончится. Но, что похвально, и не многим это удается, он за этот теннис крепко держится. Скрупулезно планирует турниры почти на год вперед». Вам знаком этот страх?

— Нет. Несомненно буду скучать по теннису, ностальгировать. Прибывая на каждый следующий турнир сейчас, я как бы прощаюсь с ним, потому что не уверен, что вернусь. В духе, дай-ка посмотрю на этот корт еще раз, ведь буду по нему скучать! Знаю, что как только попрощаюсь с профессиональным теннисом, переключусь на семью и свое любимое дело — спортцентр в Минске.



2011 год. Максим Мирный и Даниэль Нестор с призом, который вручается победителям Итогового чемпионата ATP в парном разряде. Фото: Reuters via TUT.BY

— Бывший спраринг-партнер Серены Уильямс и Вики Азаренко Саша Бажин теперь тренирует японку Наоми Осаку. Видите ли вы себя в будущем тренером профессионального игрока?

— Почему нет? Я очень люблю копаться. Въедливый достаточно. Как мне кажется? довольно терпелив. По крайней мере, мне хотелось бы попробовать себя в тренерской работе, когда будет подходящее для этого время. У меня накопился богатый игровой опыт, который кому-то мог бы быть полезен. Даже сейчас, оставаясь игроком, всегда открыт. Делюсь опытом с молодыми ребятами, которые спрашивают совета.

— После отставки Владимира Волчкова с позиции капитана команды Беларуси в Кубке Дэвиса вашу кандидатуру рассматривали на заседания главного тренерского совета БТФ. Вот честно, как такое возможно при условии, что вы все еще играете?

— Я примерно так и ответил федерации, когда мне прислали письмо отозваться на предложение выставить свою кандидатуру… Пояснил, что я еще в туре и пообещал своему партнеру австрийцу Филиппу Освальду, что этот сезон я буду пытаться сыграть полностью.

— Мало информации поступает от Вики Азаренко. Может быть, вы с ней виделись на «Ролан Гаррос»?

— В Париже просто смотрел матч Вики, виделся с ней больше во время турниров в Индиан-Уэллсе и Майами. Также поговорил с ее тренером Вячеславом Кониковым. Хочу сказать, что на основе последних выступлений Вики не стоит делать серьезные большие заключения. Если посмотреть исторически, то мало кому из звезд удавалось вернуться победно после продолжительной паузы. Ким Клейстерс, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и Андре Агасси — список короткий. Сегодня на примере Маши Шараповой, Новака Джоковича, Стэна Вавринки и других мы видим, как тяжело они преодолевают психологические и физические барьеры.

Что касается выступления Вики на грунте, то надо понимать, что эта часть сезона специфическая и требует специальной подготовки. Вика же была долго вдали от профессионального спорта вообще, потом долго готовилась на харде, что и сказалось в Майами, кстати. Получилось здорово — выход в полуфинал. И все же для нас больше значение должно иметь то, что Вика снова в деле, она продолжает искать возможности в сложившейся ситуации участвовать в турнирах и делать честно свою работу. Она работает самоотверженно и, если продолжит в том же духе, к ней, несомненно, придут привычные ей и нам победы.

«Отношусь к успехам сына в теннисе с пониженным вниманием, дабы не разжечь страсть»

— В нашем прошлогоднем интервью с Эйдельманом Аркадий Львович сказал вот что: «Иногда Мирный спрашивает: „В чем дело? Почему в Америке нет лидера мирового тенниса?“ Не знаю, что ответить ему». Почему вас заботит этот вопрос?

— Это вопрос к Аркадию всегда с иронией. Понимаете, Аркадий был ведущим тренером по теннису в СССР. Он любил повторять, что у него лучшие ученики. Сейчас Аркадий работает в Нью-Йорке, вот и подшучиваю: «Аркадий Львович, ну когда уже появится лучший американский теннисист?» Подразумевается, что он должен его воспитать. Хотя мы оба понимаем, что регион, в котором работает Эйдельман — Нью-Йорк — не располагает… Как правило, профессиональные теннисисты в своем большинстве взращиваются в Барселонах, Валенсиях, Флоридах и Калифорниях. На югах одним словом, где люди играют на воздухе круглый год и присутствует большая конкуренция.

— Пять лет назад вместе со спонсором, который поставляет вам форму, вы патронировали в Беларуси семь детских турниров среди спортсменов от 12 до 14 лет. А сейчас?

— Сотрудничество в прежнем формате завершилось. Однако в рамках своего спортцентра проводим турниры с периодичностью два турнира в месяц. Приглашаем ребят со всей страны принимать участие. Выявляем активных, способных молодых звездочек. Лучшим детям бесплатно предоставим корты в свободное от занятий время.

Кстати, на недавно прошедшем чемпионате Беларуси среди детей в возрасте от 12 до 16 лет было много ребят, которые обучались у нас с 6 до 12 лет, а трое из них стали чемпионами. Победителем в одиночном и парном разрядах в возрасте до 16 лет стал Даниил Остапенков. Абсолютным чемпионом в возрасте до 14 лет признали Эрика Арутюняна. А Артем Цыкуненко, соревновавшийся в возрасте до 12 лет, занял 2-е место в одиночном разряде и победил в паре. Мы ребят поздравляем и гордимся их успехами! Они придают нам силы и веру работать дальше.

— Кто-то из ваших детей проявил интерес к теннису?

— Мой долг — научить детей держать в руках ракетку. Говорю им, что теннис — социальная игра. Он позволяет общаться со всеми во всем мире. Овладев игрой в теннис, можно достичь и любых других целей. Несколько раз в неделю они берут уроки тенниса. К нам приходит тренер (на участке у Максима Мирного в Сарасоте находится корт. — Прим. TUT.BY), который работает с детьми как индивидуально, так и группой. Когда я дома, то, конечно, с удовольствием сам занимаюсь с ними. Пока наибольший интерес к игре проявил старший сын Демид. Ему 8 лет. Побеждает иногда на детских турнирах в округе, я же отношусь к его успехам с пониженным вниманием, дабы не разжечь страсть. Понимаю, какой сложный путь придется пройти, если он решит стать теннисистом. Хочу, чтобы такое желание непременно исходило от него.



1998 год. В паре с Сереной Уильямс Максим Мирный выиграл у Махеша Бхупати и Мирьяны Лучич в главном матче Уимблдонского турнира. Фото из семейного архива Максима Мирного

— 16 июня в рамках Большого британского фестиваля в Верхнем городе столицы разместится теннисный корт в масштабе 1:2 к знаменитой площадке в Уимблдоне. Тренеры вашего центра проведут мастер-класс для горожан, а воспитанники примут участие в мини-турнире. Вам идея британского посольства сразу понравилась?

— С радостью откликнулся, когда отец передал мне предложение британского посольства. У меня с этим посольством особые отношения в силу того, что не один десяток виз был открыт с их помощью. В этом году я сыграю на 23-м подряд Уимблодонском турнире. Кроме того, мне и моей команде есть, что рассказать о теннисе. Как о детском теннисе, так и о своей истории жизни.

— На мероприятии будут выставлены ваша золотая олимпийская медаль, завоеванная в Лондоне-2012, и Кубок за победу в смешанном разряде на Уимблдоне-1998. Говорят, их можно будет потрогать.

— Буду рад, если людям захочется прикоснуться к моим наградам. Если удастся приехать из Штутгарта в Минск, то лично расскажу, какой ценой они мне достались. Если нет, то это сделает мой отец Николай Николаевич.

— На Большом британском фестивале планируют показать целиком финал в миксте на Олимпиаде. Ваш любимый момент этой игры?

— Ох, во сне я его пережил сотни раз! Речь о двух-трех секундах, когда я начинаю «чиковать» мячик на матчболе, подавая Энди Мюррею. В тот момент время будто остановилось. Я понимал, что, если не подам с первого раза, то золотая медаль уплывет от нас с Викой Азаренко. А на моей второй подаче Мюррей, один из лучших принимающих в ATP-туре, вне сомнений пробил бы в Вику… Не хочется переживать такое снова — дико неприятное напряжение! К счастью, во мне нашлись силы, чтобы скорректировать подачу настолько, чтобы обеспечить попадание в квадрат первым мячом. Подача оказалась значительно слабее обычного, с другим вращением. Мюррей этого не ожидал и не попал по мячу центром ракетки. Для Вики не составило труда забить смэшем. Те две-три секунды, пока я готовил подачу, в сущности и стали для меня Олимпиадой!



2012 год. Максим Мирный был знаменосцем олимпийской сборной Беларуси на Играх в Лондоне. Фото: Reuters via TUT.BY

— Какие у вас виды на «Уимблдон» в этом году?

— В Штутгарте у нас первый турнир на траве, затем сыграем на новом турнире в Анталье. На «Уимблдон» смотрю с оптимизмом, потому что это особенный турнир. На нем может случиться что угодно ввиду специфики покрытия и того, что парные матчи состоят из пяти сетов. Например, в 2016 году не ожидал, что доберусь по полуфинала в паре с филиппинцем Третом Хьюи. Также надеюсь, что смогу справиться с волнениями, которые имеются в последние недели из-за обострения локтя.

— 14 июня в России стартует чемпионат мира по футболу. Вам интересно?

— Да, помимо футбола, хочется узнать больше о городах, которые примут чемпионат. Хорошо знаком с Санкт-Петербургом и Москвой, но там ведь задействовано еще девять городов, о которых, к своему сожалению, знаю совсем мало. Через репортажи о чемпионате надеюсь узнать больше. Конечно, буду болеть за сборную России. Пусть наперекор всем прогнозистам и критикам, которые говорят, что русского футбола не существует, ребята порадуют. Для начала нужно выйти из группы. Если удастся, поддержка многомиллионной страны зарядит их дальше.