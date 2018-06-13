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Теннис: турнир в Ноттингеме закончился для Веры Лапко на стадии второго круга
Белорусская теннисистка Вера Лапко проиграла хорватке Донне Векич во втором раунде турнира WTA в британском Ноттингеме.
Уроженка Осиека взяла над нашей соотечественницей верх в двух партиях (6:2, 7:6). Поединок продолжался почти два часа.
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Белорусская теннисистка Вера Лапко проиграла хорватке Донне Векич во втором раунде турнира WTA в британском Ноттингеме.
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