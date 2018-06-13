Утром запчасти, вечером откат. Преступную схему раскрыли в Витебской области

Сотрудники автомагазина заключали с предприятиями сделки, а за выбор именно этих поставщиков их руководители получали так называемые «премиальные».

«Гонорары» были разные – от 300 рублей до 2 тысяч. Услугами автомагазина, как оказалось, пользовались представители дорожных и коммунальных служб, сельхозпредприятий. Всего задержаны девять человек: организатор схемы и те, кто взятки получал.

Алексей Зимин, начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями Витебского областного исполнительного комитета: «При поступлении оплаты поступал звонок. Ваши денежки пришли, приезжайте, получайте документы, естественно приходили и забирали заранее приготовленный конверт, с наклеенными стикерами, где было отмечено к примеру: Ивану Ивановичу столько-то, получали, жали руки и довольные уходили».

Точное число клиентов выясняется, как и то, сколько времени действовала преступная схема. Возбуждено семь уголовных дел.