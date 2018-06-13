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Александр Лукашенко прибыл в Москву на ЧМ по футболу

14.06.2018 16:22 — Разное | ОНТ  
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Глава государства прибыл по приглашению российского коллеги Владимира Путина и посетит церемонию открытия и первый матч чемпионата мира по футболу.

Кроме официальных лиц у трапа самолёта Главу государства встретил талисман игр – волк Забивака. Александр Лукашенко немного поиграл с ним в футбол, сделав несколько ударов по импровизированным воротам. Также Президент оставил автограф на футбольном мяче и надпись с пожеланием – «Удачи братьям россиянам!».

 
 
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Глава государства прибыл по приглашению российского коллеги Владимира Путина и посетит церемонию открытия и первый матч чемпионата мира по футболу.
 
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