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Александр Лукашенко прибыл в Москву на ЧМ по футболу
Глава государства прибыл по приглашению российского коллеги Владимира Путина и посетит церемонию открытия и первый матч чемпионата мира по футболу.
Кроме официальных лиц у трапа самолёта Главу государства встретил талисман игр – волк Забивака. Александр Лукашенко немного поиграл с ним в футбол, сделав несколько ударов по импровизированным воротам. Также Президент оставил автограф на футбольном мяче и надпись с пожеланием – «Удачи братьям россиянам!».
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Глава государства прибыл по приглашению российского коллеги Владимира Путина и посетит церемонию открытия и первый матч чемпионата мира по футболу.
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