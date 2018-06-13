Топ-версия кроссовера Audi Q8 получит силовой агрегат от Lamborghini Urus

Кроссовер Audi Q8 хоть и представлен официально , однако его самая интересная версия пока еще наматывает тестовый километраж — это «заряженная» модификация RS Q8.



Фото: Automedia

Напомним, что новый Q8 делит общую вольксвагеновскую платформу MLB Evo с Urus, но RS Q8 с Lamborghini будет роднить еще и битурбо-V8 объемом 4 л, который, впрочем, уже используется на других моделях Audi, но с иными настройками.



Фото: Automedia

На «паркетнике» итальянской марки он развивает 650 лошадиных сил, для RS Q8 отдачу, по всей видимости, немного понизят, хотя она, как ожидается, превысит 600-сильную отметку. Как и стандартный кроссовер, самый «горячий» Q8 будет предложен с полным приводом Quattro, коробка передач — 8-ступенчатый «автомат».



Фото: Automedia

Будущую топ-модель в Audi особо не скрывают — прототип RS Q8 укутан в легкий камуфляж, а саму модель, которая от исходной версии будет отличаться более агрессивным обвесом и увеличенным посадочным диаметром колес (до 23 дюймов), должны представить до конца текущего года. В Германии цены на самый мощный Q8 будут начинаться примерно от 130 000 евро, а среди основных конкурентов значатся BMW X6 M и Mercedes GLE 63 S Coupe.