"Фокстрот": 8 из 10. В минском прокате - фильм, оскорбивший Министерство культуры Израиля

В минский прокат вышел израильский фильм «Фокстрот» режиссера Самуэля Маоза. Картина номинировалась на «Оскар» и получила Гран-при жюри на Венецианском кинофестивале. Но это не спасло ее от скандала на родине, где местное министерство культуры требовало изъять ленту из проката. Что могло так возмутить чиновников и почему фильм обязателен к просмотру — рассказывает кинокритик AFISHA.TUT.BY.

О чем кино: На пороге фешенебельной квартиры Михаэля и Дафны появляется военный эскорт с трагическим известием: их сын погиб, исполняя свой воинский долг. Жена падает в обморок, муж теряет дар речи. А в это время на КПП юные солдаты со скучающим видом едят консервы из банки.





Самуэль Маоз снял всего лишь второй полнометражный фильм, но уже получил два главных приза Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва» с первой работой «Ливан» и «Серебряного» — с «Фокстротом». Пожалуй, действительно редкий случай, о котором вы, тем не менее, не прочитаете в хрониках — это же вам не «человек-руки-дерево» .

«Фокстрот» в Венеции проиграл главному жанровому фильму года — «Форме воды» Гильермо дель Торо. Так вышло, что в схватке красивой, четко сделанной, но одномерной работы и многопланового авторского произведения победила первая.

Фильм Маоза — понятный, но одновременно невероятно сложный и герметичный. Ключ к его пониманию, как и положено, в названии. Фокстрот — танец, в котором ты всегда возвращаешься в исходную точку. Эта цикличность подчеркивается как сюжетно, так и на уровне формы. Герои Маоза мысленно всегда возвращаются к травме прошлого, переживают как личный, так и более глобальный — национальный трагичный опыт Израиля. Как жить с потерей, как ее преодолеть и как не делать ее опорной точкой в дальнейшем — вопросы, которые от героев передаются и зрителям.





В деталях идея цикличности передается тем, что каждый образ, который появляется на экране, отыгрывает впоследствии еще раз — как на сюжетном, так и на символическом уровне. Вот верблюд бредет мимо КПП, а вот он становится причиной непоправимого. Или, скажем, фокус на эротическом журнале в ящике стола — лишь начало для долгой и занимательной истории о том, что у каждого поколения свои ценности.

Эта идея — смена ценностных ориентиров — одна из центральных в «Фокстроте». Мать Михаэля передала ему в наследство Тору, которую он выменял на редкий и дорогой эротический журнал. И похоже, ни его, ни его сына, которому журнал достался в наследство, не мучает по этому поводу совесть.





Ее, совести, черед выйти на сцену будет позже. Как жить, зная, что ты виноват в чьей-то смерти? К гадалке не ходи — паскуднейше. Те, кто верит в карму, непременно решают, что все вернется. Приверженцы теории случайностей лишь разведут руками. Среди героев «Фокстрота» найдутся как одни, так и другие. Михаэль — атеист, он не верит в судьбу и рок, в его жизни трагедия носит случайный характер. Чего не скажешь о Дафне, которая убеждена, что все трагедии, которые настигли их семью, носят фатальный характер. Это разделение для Маоза повод поговорить о том, как по-разному можно смотреть на одну и ту же вещь. Ярче всего эта мысль артикулируется в эпизоде с рисунком Йонатана. Трактор и машина для юноши — напоминание о случившемся, тогда как родители гадают, кто из них на этой картинке трактор, а кто — машина.





В такую же ловушку попалось и Министерство культуры и спорта Израиля. Министр Мири Регев осудил «Фокстрот» за то, что он очерняет израильскую армию, в то время как кино транслирует пацифистские идеи громче, чем ваш сосед болеет за сборную Германии. Бесполезность и абсурд войны здесь в первую очередь — в театральности сцен на КПП. Мизансцены, движение камеры, манера поведения актеров в кадре — все указывает на абсурд и искусственность происходящего. Когда страна столько лет живет в напряжении от непрекращающихся конфликтов, это напряжение никуда не денется и выльется в нелепую, случайную или роковую трагедию.

Жаль только, что столь миролюбивые идеи вызывают почти военные действия со стороны чиновников.

Когда: уже в кино. Где: артхаус-зал AFISHA.TUT.BY в кинотеатре Falcon Club Бутик Кино. Сколько: 15 рублей. Купить билет на самые лучшие места