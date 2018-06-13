ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Фокстрот": 8 из 10. В минском прокате - фильм, оскорбивший Министерство культуры Израиля

14.06.2018 16:11 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В минский прокат вышел израильский фильм «Фокстрот» режиссера Самуэля Маоза. Картина номинировалась на «Оскар» и получила Гран-при жюри на Венецианском кинофестивале. Но это не спасло ее от скандала на родине, где местное министерство культуры требовало изъять ленту из проката. Что могло так возмутить чиновников и почему фильм обязателен к просмотру — рассказывает кинокритик AFISHA.TUT.BY.

О чем кино:

На пороге фешенебельной квартиры Михаэля и Дафны появляется военный эскорт с трагическим известием: их сын погиб, исполняя свой воинский долг. Жена падает в обморок, муж теряет дар речи. А в это время на КПП юные солдаты со скучающим видом едят консервы из банки.


Самуэль Маоз снял всего лишь второй полнометражный фильм, но уже получил два главных приза Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва» с первой работой «Ливан» и «Серебряного» — с «Фокстротом». Пожалуй, действительно редкий случай, о котором вы, тем не менее, не прочитаете в хрониках — это же вам не «человек-руки-дерево».

«Фокстрот» в Венеции проиграл главному жанровому фильму года — «Форме воды» Гильермо дель Торо. Так вышло, что в схватке красивой, четко сделанной, но одномерной работы и многопланового авторского произведения победила первая.

Фильм Маоза — понятный, но одновременно невероятно сложный и герметичный. Ключ к его пониманию, как и положено, в названии. Фокстрот — танец, в котором ты всегда возвращаешься в исходную точку. Эта цикличность подчеркивается как сюжетно, так и на уровне формы. Герои Маоза мысленно всегда возвращаются к травме прошлого, переживают как личный, так и более глобальный — национальный трагичный опыт Израиля. Как жить с потерей, как ее преодолеть и как не делать ее опорной точкой в дальнейшем — вопросы, которые от героев передаются и зрителям.


В деталях идея цикличности передается тем, что каждый образ, который появляется на экране, отыгрывает впоследствии еще раз — как на сюжетном, так и на символическом уровне. Вот верблюд бредет мимо КПП, а вот он становится причиной непоправимого. Или, скажем, фокус на эротическом журнале в ящике стола — лишь начало для долгой и занимательной истории о том, что у каждого поколения свои ценности.

Эта идея — смена ценностных ориентиров — одна из центральных в «Фокстроте». Мать Михаэля передала ему в наследство Тору, которую он выменял на редкий и дорогой эротический журнал. И похоже, ни его, ни его сына, которому журнал достался в наследство, не мучает по этому поводу совесть.


Ее, совести, черед выйти на сцену будет позже. Как жить, зная, что ты виноват в чьей-то смерти? К гадалке не ходи — паскуднейше. Те, кто верит в карму, непременно решают, что все вернется. Приверженцы теории случайностей лишь разведут руками. Среди героев «Фокстрота» найдутся как одни, так и другие. Михаэль — атеист, он не верит в судьбу и рок, в его жизни трагедия носит случайный характер. Чего не скажешь о Дафне, которая убеждена, что все трагедии, которые настигли их семью, носят фатальный характер. Это разделение для Маоза повод поговорить о том, как по-разному можно смотреть на одну и ту же вещь. Ярче всего эта мысль артикулируется в эпизоде с рисунком Йонатана. Трактор и машина для юноши — напоминание о случившемся, тогда как родители гадают, кто из них на этой картинке трактор, а кто — машина.


В такую же ловушку попалось и Министерство культуры и спорта Израиля. Министр Мири Регев осудил «Фокстрот» за то, что он очерняет израильскую армию, в то время как кино транслирует пацифистские идеи громче, чем ваш сосед болеет за сборную Германии. Бесполезность и абсурд войны здесь в первую очередь — в театральности сцен на КПП. Мизансцены, движение камеры, манера поведения актеров в кадре — все указывает на абсурд и искусственность происходящего. Когда страна столько лет живет в напряжении от непрекращающихся конфликтов, это напряжение никуда не денется и выльется в нелепую, случайную или роковую трагедию.

Жаль только, что столь миролюбивые идеи вызывают почти военные действия со стороны чиновников.

Когда: уже в кино.

Где: артхаус-зал AFISHA.TUT.BY в кинотеатре Falcon Club Бутик Кино.

Сколько: 15 рублей.

Купить билет на самые лучшие места

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что могло так возмутить чиновников и почему фильм обязателен к просмотру - рассказывает кинокритик AFISHA.TUT.BY.
 
Новости дня
Новости разные
 
Российский футболист Александр Головин может перейти в «Ювентус»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика