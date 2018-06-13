До старта чемпионата мира по футболу остаются считанные часы

До официального старта главного первенства летней игры номер один остаются считанные часы, но вся Россия уже в предвкушении большого спортивного праздника.



Улицы 11 городов, где будут проходить матчи, заполнили болельщики. Больше всего их, конечно, в Москве. Поддерживая свои сборные, они поют национальные песни, трубят в вувезелы и радуются тому, что ровно на месяц и один день все будут охвачены единой страстью – красивым футболом.

Больше всего иностранных болельщиков мирового первенства будет из Америки и Китая. От них поступило по 39 тысяч заявок на получение паспорта болельщика, хотя сборные из этих стран в Россию не попали. Чуть меньше – 33 тысячи заявок на FAN ID подано из Мексики, много гостей из Аргентины и Панамы. Этих фанатов легко можно узнать по ярким одеждам, зажигательным танцам и громким песням под гитару. Самая популярная здесь сегодня Катюша.

Главное ожидание для болельщиков это, конечно, открытие чемпионата и стартовый матч команды хозяев мундиаля. Россияне сыграют с Саудовской Аравией. Российских болельщиков на улицах ещё не много – всё-таки рабочий день, но те, кто уже живёт в ритме чемпионата, очень надеются на победу своей команды.

Поддерживать футболистов сегодня будут главы 20 государств. За премьерной игрой будет наблюдать и Александр Лукашенко. Он принял приглашение Владимира Путина, и приехать на открытие. Ну а дальше, как говорят, мяч чемпионата уже покатится на спортивных скоростях. Уже в пятницу на поле выйдут первые хедлайнеры первенства – в Сочи сыграют сборные Португалии и Испании. А в Екатеринбурге – Египет и Уругвай.

В общем-то, сейчас остаётся ждать начала официальной церемонии открытия. Она начнётся меньше, чем через два часа. Её максимально приблизили к первой игре чемпионата. Те, кто имеет паспорт болельщика и билеты на арену «Лужники», уже потихоньку отправляются к стадиону. Там обещан очень серьёзный досмотр, который займёт время. А те, кому билетов не хватило, заполняют кафе и рестораны, а также выдвигаются в сторону фан-зон. В Москве она самая большая. Одновременно может вместить до 40 тысяч человек. Мы, кстати, сейчас тоже идём туда, чтобы уже в вечернем выпуске рассказать каково это: смотреть футбол на большом экране, в прямом смысле – всем миром.