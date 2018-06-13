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В Каменецком районе годовалая девочка выпила яд
Иллюстративное фото
Представители УСК по Брестской области сообщили, что инцидент произошел в агрогородке Пелище 13 июня около 16.20.
Годовалая девочка, попав в хозяйственную постройку, выпила с пластиковой бутылки жидкость, используемую для травли колорадского жука.
Малышку доставили в больницу. Врачи диагностировали отравление. В настоящее время она находится в реанимации.
Известно, что в момент несчастного случая за ребенком присматривала бабушка. Родители девочки воспитывают еще 5 детей. Семья считается благополучной.
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В Каменецком районе ребенок отравился ядом. По данному факту проводится проверка.
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