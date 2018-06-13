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Самого молодого вора в законе избил и лишил титула бывалый авторитет

14.06.2018 15:55 — Разное | UDF  
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Убилава Реваз Рондиевич Фото: Прайм Крайм
В среде воров в законе началась масштабная чистка рядов: за последние две недели титулов лишились трое криминальных авторитетов. Об этом в среду, 13 июня, сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

Как отмечается, от лишних в своих рядах законники избавляются без какого-либо внешнего вмешательства. Титула, в частности, лишился 25-летний Реваз Убилава (Резико Джварский) — один из самых молодых воров в законе, коронованный в 21 год. Его раскороновал с формулировкой «случайный пассажир» 44-летний Коба Ахвледиани (Коба Сухумский).

Титулов также лишились 36-летний Горадзе Миндия (Лавасоглы Батумский) и 38-летний Лексо Логуа (Лексо Гальский).

Ранее 13 июня стало известно, что вора в законе Хаджибабу Талыбханлы, известного в криминальных кругах как Хаджи Бейлаганский, поместили в единственный женский изолятор Москвы, чтобы обезопасить от возможных нападений.

 
 
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В среде воров в законе началась масштабная чистка рядов: за последние две недели титулов лишились трое криминальных авторитетов.
 
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