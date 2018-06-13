Самого молодого вора в законе избил и лишил титула бывалый авторитет



Убилава Реваз Рондиевич Фото: Прайм Крайм

Как отмечается, от лишних в своих рядах законники избавляются без какого-либо внешнего вмешательства. Титула, в частности, лишился 25-летний(Резико Джварский) — один из самых молодых воров в законе, коронованный в 21 год. Его раскороновал с формулировкой «случайный пассажир» 44-летний(Коба Сухумский).Титулов также лишились 36-летний(Лавасоглы Батумский) и 38-летний(Лексо Гальский).Ранее 13 июня стало известно, что вора в законе, известного в криминальных кругах как Хаджи Бейлаганский, поместили в единственный женский изолятор Москвы, чтобы обезопасить от возможных нападений.