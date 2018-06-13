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Ученые рассказали об опасности слишком долгого сна

14.06.2018 15:52 — Разное | UDF  
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© Fotolia / Ana Blazic Pavlovic
Переизбыток сна может вызывать такие же негативные изменения в организме человека, как и его нехватка. Соответствующее исследование опубликовано в журнале BMC Public Health.

Специалисты Сеульского университета проанализировали данные более 133,5 тысячи человек обоего пола в возрасте от 40 до 69 лет за период с 2004 по 2013 год. При этом учитывалась информация о заболеваниях, образе жизни, диете, физических нагрузках.

У 29% мужчин и 24,5% женщин обнаружился метаболический синдром, который проявляется в виде гипертонии, высокого уровня триглицеридов и сахара, низкого уровня "хорошего" холестерина.

Ученые отмечают, что больше всего страдающих метаболическим синдромом оказалось среди тех, кто спал меньше шести и больше десяти часов в сутки. Кроме того, специалисты определили, что для мужчин наиболее вредным становится слишком короткий сон, а для женщин — слишком длинный.

 
 
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Переизбыток сна может вызывать такие же негативные изменения в организме человека, как и его нехватка.
 
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