Ученые рассказали об опасности слишком долгого сна

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BMC Public Health

Специалисты Сеульского университета проанализировали данные более 133,5 тысячи человек обоего пола в возрасте от 40 до 69 лет за период с 2004 по 2013 год. При этом учитывалась информация о заболеваниях, образе жизни, диете, физических нагрузках.У 29% мужчин и 24,5% женщин обнаружился метаболический синдром, который проявляется в виде гипертонии, высокого уровня триглицеридов и сахара, низкого уровня "хорошего" холестерина.Ученые отмечают, что больше всего страдающих метаболическим синдромом оказалось среди тех, кто спал меньше шести и больше десяти часов в сутки. Кроме того, специалисты определили, что для мужчин наиболее вредным становится слишком короткий сон, а для женщин — слишком длинный.