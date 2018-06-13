Пять способов улучшить настроение в короткие сроки



Наслаждайтесь жизнью. Фото: pixabay

1. Будьте активны

2. Правильно питайтесь

3. Определите сущность вашей проблемы и не зацикливайтесь на ней

4. Постарайтесь выразить себя

5. Посмотрите на светлую сторону своей жизни

Подавленное настроение, постоянный стресс и раздражение могут вылиться в депрессию, которую вылечить порой бывает очень сложно.Меньше обращайте внимания на негатив, займите себя каким-то приятным делом и следуйте пяти советам, которые помогут справиться с депрессией в короткие сроки, пишетЗаймитесь ходьбой, танцуйте, бегайте трусцой, совершайте прогулки на велосипеде, проще говоря, делайте любую физическую нагрузку, которая приносит вам удовольствие. Люди, страдающие депрессией и апатией, часто не чувствуют себя физически активными людьми. Но нужно заставить себя делать что-то. Можно попросить друга или знакомого позаниматься с вами, если вам нужна мотивация. Как только упражнения войдут в привычку, вы заметите перемены к лучшему в вашем настроении и самочувствии.Может помочь даже уборка в квартире, перестановка мебели и ремонт. Главное, чтобы вы чувствовали желание что-то изменить в себе или вокруг себя.Можно ввести дополнительные аэробные упражнения, занятия йогой могут значительно облегчить депрессивное состояние. Попробуйте позы "обращенная вниз собака" или "ноги-на-стене" (вы можете найти эти позы йоги на веб-сайтах). Дыхательные упражнения и медитация — также могут помочь людям с депрессивными состояниями.Депрессия может значительно повлиять на ваш аппетит. У одного человека наблюдается полное отсутствие аппетита, другой, наоборот, начинает сильно переедать. Если депрессия повлияла на ваше питание, вы должны быть особенно внимательны при составлении рациона. Правильное питание может положительно влиять на хорошее настроение человека и его позитивную энергию. Нужно ввести в свой рацион много фруктов, овощей и зелени, пить много воды, питание должно быть регулярным.Старайтесь определить те ситуации, которые могли спровоцировать вашу депрессию. Когда вы осознаете, что заставляет вас чувствовать себя подавленным и почему, поговорите об этом с близким человеком или со специалистом. Беседа или разговор – это способ выпустить свои чувства, посмотреть на проблему под другим углом, услышать себя. Если рядом нет никого, с кем бы вы могли поговорить, излейте свою душу в дневнике, это тоже хорошо работает.Когда вы освободитесь от тягостных мыслей и чувств, сконцентрируйте свое внимание на чем-то положительном. Подумайте, как вы сможете решить проблему. Обратитесь за помощью, если вам это нужно. Ощущение участия ваших близких, друзей и семьи может помочь облегчить депрессию.При депрессии творческое начало человека и его чувство юмора может оказаться блокированным. Тренируйте ваше воображение. Займитесь живописью, графикой, рисованием, шитьем, танцами, сочинением музыки и т.д. Вы не только получите творческое вдохновение, но и сможете выразить свои чувства, эмоции, освободиться, выплеснуть их из себя.Депрессия негативно влияет на человека, делает все вокруг мрачным и безнадежным. Попробуйте заметить хоть что-то положительное в себе или в других, а затем постарайтесь увидеть еще и еще. Найдите время для игр с домашним животным, для просмотра комедии, для встречи с позитивным человеком или даже компанией. Положительные эмоции, а тем более смех способны заметно улучшить ваше настроение.