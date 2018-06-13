Предпочтения белорусов на рынке смартфонов давно известны — вряд ли, зайдя в салон оператора, вы обратите внимание на бренды, отличные от Samsung, Apple, Huawei или Xiaomi. Но порой всё же стоит. Сегодня у нас на обзоре представитель компании, более известной своими ноутбуками, игровыми компьютерами и роутерами — ASUS Zenfone 5.





Устройство продается в нескольких модификациях. «Основная» получила индекс ZE620KL (она и побывала у нас на тесте). У этой модели средний по текущим меркам процессор Snapdragon 636, но есть еще и топовый вариант — Zenfone 5z ZS620KL со Snapdragon 845 внутри. Это их единственное отличие, которое большинство пользователей даже не заметят (зато тестируемый «стандартный» вариант стоит дешевле).

Забегая наперед, скажу, что у этого гаджета есть несколько интересных особенностей, которые выделяют его среди массы других устройств ценовой категории. Например, дизайн.

Дизайн и эргономика

Если у вас когда-либо были топовые ноутбуки ASUS, то вы наверняка помните фирменную дизайнерскую «фишку» — от логотипа на задней крышки, как бы расходятся лучи. Здесь на задней поверхности роль «центра лучей» выполняет сканер отпечатков пальцев, и смотрится это красиво.





У нас на тестировании был смартфон темно-серо-голубого цвета. Это довольно симпатичная расцветка, которая на солнце выглядит почти голубой, а в приглушенном свете — темно-серой. А вообще устройство продается еще и в серебристо-белом цвете.





Задняя поверхность Zenfone 5 — стеклянная, а потому с легкостью

собирает отпечатки пальцев. Впрочем, возможно, из-за шершавых металлических торцов с отполированными скосами, смартфон не выпадает из руки при любом случае.

Но если вы не любите отпечатки и хотите сохранить первоначальный вид гаджета как можно дольше, производитель положил в комплект прозрачный силиконовый чехол — в дополнение к быстрой зарядке и нормальным (3,5 мм) наушникам.





Диагональ экрана устройства — 6,2 дюйма, однако благодаря своей «безрамочности» (с вырезом сверху, куда ж теперь без него), в руке он лежит прекрасно. Для сравнения: габариты Zenfone 5 — 153×75,7×7,9 мм, а 6,2-дюймового Samsung Galaxy S9+ - 158,1×73,8×8,5 мм. Т.е. он тоньше и короче корейского флагмана, но чуть шире его (из-за немного другого соотношения сторон).

Помимо сканера отпечатков здесь есть возможность разблокировки взглядом. Впрочем, до эталонной эппловской ей далеко — во-первых, она не такая безопасная, как Face ID, во-вторых, в темноте, контровом свете и других затруднениях может «тормозить». Так что лучше уж старый-добрый сканер — он работает быстро и безупречно.





ASUS Zenfone — двухсимочный, вместо второй карточки можно использовать microSD до до 2 TB (если вам не хватает 64 ГБ базовой версии). Кроме того, покупатели устройства автоматом получают 100 ГБ в Google Drive на 1 год.

Стандартный 3,5 мм аудиоразъем и стереодинамики тут присутствуют, а вот защиты от воды и пыли нет никакой, увы.

Отличный, но не идеальный экран

У ASUS Zenfone 5 — прекрасная 6,2-дюймовая матрица с разрешением 2246×1080 пикселей. Его вполне достаточно, чтобы не различать отдельные пиксели (плотность — 402 ppi, как, к примеру, у iPhone 8 Plus).

Экран очень яркий и контрастный, цвета сочные и натуральные, порой кажется, что картинка как будто бы наклеена на защищающее экран стекло (Gorilla Glass). Изображение отлично читается даже в солнечный день, кроме того, здесь хорошее олеофобное покрытие.





Единственный минус, не раздражающий, но не позволяющий назвать экран идеальным — это покраснение изображения, если смотреть на дисплей под углом. Чем больше угол, тем больше краснеет (и темнеет) картинка. Изменение цветовой температуры в настройках это, к сожалению, не исправляет.

Мощности вам хватит. И батарейки тоже

Как я уже писал в начале, Zenfone 5 — это почти флагман, от топовой версии 5z его отличает более слабый процессор — Snapdragon 636 вместо 845. Однако мощности чипа с лихвой хватает для всех задач и современных игр. В популярном тесте AnTuTu гаджет набирает 140 тысяч баллов. Мы проверили — «затыков» нет даже в самых «тяжелых» и ресурсоемких программах и играх.





Snapdragon 636 — это, по сути, новый 625, только более мощный. А Snapdragon 625 в свою очередь — один из самых «экономичных» процессоров. Вот и получается, что устройство, даже с 6,2-дюймовым экраном и относительно небольшим аккумулятором на 3300 мАч спокойно выдерживает день, даже с большим количеством игр (около часа), Facebook и интернет-серфинга.

Важно, что гаджет поддерживает технологию быстрой зарядки. С 0 до 100% комплектным адаптером устройство заряжается примерно за полтора часа.

Но самое главное — это камеры

Один из главных трендов на рынке смартфонов в настоящее время — это камеры, и этот элемент — самая сильная сторона Zenfone 5.





Авторитетные эксперты DxOMark назвали этот смартфон «самым лучшим середнячком», поставив ему 90 баллов. И действительно, выше в рейтинге — только флагманы . К примеру, у iPhone 8 тут 92 балла, а у Xiaomi Mi 8 — 99.

Основная камера двойная. Главный модуль — 12 Мп (f/1.8, 24 мм), а второй служит не для приближения, а для «удаления» — он широкоугольный — 8 Мп (f/2.0, 12 мм).

Кстати, точно такое же предназначение второй камеры у флагманов LG. И это в некоторых случаях удобнее, чем 2−3-кратный зум. Например, в поездках в другие страны, когда в кадр должна поместиться как можно большая картинка. Ниже — несколько примеров, где первый кадр сделан на главную камеру, второй — на широкоугольную.

























Но есть одно «но» — второй модуль попроще, а потому делает снимки хуже, особенно это становится заметно в вечернее/ночное время или при контровом свете:

















Если оценивать качество снимков главной (обычной) камеры, то оно сильно выше среднего, но не дотягивает до уровня Huawei P20 или Samsung Galaxy S9. Однако для смартфона среднего класса всё очень хорошо. Смотрите сами:

































Кроме того, Zenfone 5 умеет записывать видео в 4K-разрешении (30 кадров в секунду) и Full HD (30/60 fps).

Фронтальная камера — 8 Мп (f/2.0, 24 мм) делает селфи вполне хорошего качества и умеет записывать Full HD видео. Пример фото:





В итоге

Если вас не смущает надпись ASUS (с «другой смартфонной планеты»), то тогда устройство вас не разочарует. За относительно небольшую цену (около 950 рублей) вы получите «очень крепкого середнячка» с отличным экраном, хорошей производительностью и временем автономной работы, прекрасными для своего сегмента камерами, который к тому же отлично собран и выглядит.





Сюда бы еще защиту от воды и беспроводную зарядку — был бы вообще «огонь». К замеченным в ходе теста недостаткам я бы отнес лишь небольшое «покраснение» экрана при наклоне и маркий (но не скользкий!) стеклянный корпус.

За предоставленный на тест смартфон благодарим российское представительство ASUS. Компания не видела материал до публикации и не могла повлиять на результаты тестирования.

Смотрите, сколько у нас стоят главные конкуренты ASUS Zenfone 5: