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Илья Ивашко пробился в четвертьфинал теннисного турнира в Ноттингеме
В сложном трёхсетовом матче белорус сломил сопротивление представителя Испании Адриана Менендеса-Масейраса. Парень с Пиренейского полуострова взял первую партию 6:4, однако в двух следующих удача была на стороне Ивашко (6:3, 6:4).
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В отличие от Веры Лапко, которая не смогла оформить путёвку в четвертьфинал турнира WTA в Ноттингеме, Илья Ивашко шагнул в аналогичную стадию турнира серии Challenger,...
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