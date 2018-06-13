Илья Ивашко пробился в четвертьфинал теннисного турнира в Ноттингеме

В отличие от Веры Лапко , которая не смогла оформить путёвку в четвертьфинал турнира WTA в Ноттингеме, Илья Ивашко шагнул в аналогичную стадию турнира серии Challenger, проходящего здесь же.

В сложном трёхсетовом матче белорус сломил сопротивление представителя Испании Адриана Менендеса-Масейраса. Парень с Пиренейского полуострова взял первую партию 6:4, однако в двух следующих удача была на стороне Ивашко (6:3, 6:4).