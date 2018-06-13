Тенгиз Думбадзе посетил сельскую библиотеку в поселке Энергетиков

Тенгиз Думбадзе и корреспондент газеты «Республика» посетили сельскую библиотеку в Энергетиках.

Как оказалось, поселок Энергетиков – малая родина Тенгиза Думбадзе. А вообще, если кто не в курсе, Тенгиз – телеведущий, журналист, руководитель творческой группы ОНТ «Дыхание планеты». Он был приятно удивлен, что на малой родине его помнят и любят. В библиотеке собраны материалы о его жизни, творческом пути: информационно-биографическое издание «Грузин с душой белоруса» и документальный ресурс «Каким он стал…».

Тенгиз с теплотой вспоминал свое детство, как он был активным читателем библиотеки, танцевал на сцене Дому культуры поселка Энергетиков. У него осталось много друзей и знакомых в поселке, и он довольно часто посещает свою малую родину.