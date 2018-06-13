Директор БелаПАН подозревается в уклонении от уплаты налогов – ДФР КГК

Директор и основатель крупного белорусского негосударственного информагентства "БелаПАН" Алесь Липай подозревается в уклонении от уплаты налогов по ст.243 ч.2 УК Беларуси, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в Департаменте финрасследований Комитета госконроля Беларуси.

"В отношении А.Липая возбуждено уголовное дело по ст.243 ч.2 Уголовного кодекса – уклонение от уплаты налогов", - сказал представитель ДФР КГК Юрий Кардымон.

Как сообщалось, 14 июня в квартире А.Липая был проведен обыск сотрудниками Департамента финансовых расследований КГК.

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