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Директор БелаПАН подозревается в уклонении от уплаты налогов – ДФР КГК

14.06.2018 16:45 — Разное | Интерфакс  
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Директор и основатель крупного белорусского негосударственного информагентства "БелаПАН" Алесь Липай подозревается в уклонении от уплаты налогов по ст.243 ч.2 УК Беларуси, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в Департаменте финрасследований Комитета госконроля Беларуси.

"В отношении А.Липая возбуждено уголовное дело по ст.243 ч.2 Уголовного кодекса – уклонение от уплаты налогов", - сказал представитель ДФР КГК Юрий Кардымон.

Как сообщалось, 14 июня в квартире А.Липая был проведен обыск сотрудниками Департамента финансовых расследований КГК.

БелаПАН является одним из старейших независимых белорусских информационных агентств, основано в 1991 году. Агентство выпускает новости на белорусском, русском и английском языках в режиме реального времени. С 2002 года БелаПАН издает интернет-газету "Белорусские новости".

 
 
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Директор и основатель крупного белорусского негосударственного информагентства "БелаПАН" Алесь Липай подозревается в уклонении от уплаты налогов по ст.243 ч.2 УК...
 
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