velcom будет предоставлять облачные сервисы

SAP CIS и компания velcom подписали 14 июня в Минске меморандум о сотрудничестве, в рамках которого ведущий белорусский телеком-оператор сможет предоставлять своим клиентам сертифицированные SAP облачные сервисы по модели Partner Managed Cloud.





"Сотрудничество по модели Partner Managed Cloud открывает velcom новые возможности для развития бизнеса: компания становится универсальным провайдером, предоставляя как телеком-услуги, так и облачные сервисы для решения широкого спектра бизнес-задач", - сказал в ходе пресс-конференции директор представительства SAP СНГ в Республике Беларусь Илья Шулипин.

При этом он особо отметил кратчайшие сроки развертывания новых услуг у клиента. Благодаря тому, что сервисы работают в белорусском дата-центре, имплементация решения может занимать от 2 до 5 месяцев, что гораздо быстрее традиционного внедрения.

Заместитель генерального директора по услугам для бизнеса и облачным сервисам velcom Денис Филазафович в свою очередь подчеркнул, что для клиентов velcom этот сервис может стать "быстрой альтернативой традиционным подходам, с помощью которой не нужно тратить время, финансы и дополнительные усилия на внедрение". Доступен клиентам velcom он будет уже в III квартале текущего года.

Как подчеркнул Д.Филазафович, потенциал для развития этой услуги в Беларуси колоссальный.

Он обратил внимание, что для экономики страны, в которой сохранились крупные производители, конкурирующие с глобальными игроками, как никогда нужны решения, имеющие в себе отработанные на лучших мировых практиках алгоритмы, которые в состоянии повышать производительность и решать их бизнес-задачи. Прежде всего задачи, связанные с быстрой масштабируемостью бизнеса, оперативным запуском новых направлений, динамичной разработкой собственных продуктов и услуг.

Клиенты velcom смогут получить базу данных SAP HANA, уже развернутую в дата-центре из облака, которая может быть адаптирована под задачи бизнеса любого масштаба. Также можно воспользоваться готовыми сервисами от SAP и ее партнеров, арендовать облачные ресурсы для создания и вывода на рынок собственных приложений. Кроме того, простая и понятная абонентская модель расчетов обеспечивает прозрачность и предсказуемость затрат на IT.

По условиям меморандума, velcom также будет развивать собственную экспертизу в сфере разработки облачных решений: в частности, разрабатывать и предоставлять клиентам сервисы на базе решений SAP для управления логистикой, талантами, промышленной безопасностью, техобслуживанием и ремонтами оборудования. Дата-центр готов предоставлять сервисы для анализа данных, аренды баз данных на базе SAP HANA (DBaaS), виртуальной IT-инфраструктуры (IaaS) и бизнес-приложений, а также доступ к облачной платформе SAP SuccessFactors.

Предложение velcom будет включать в себя сервисы SAP любого масштаба и любой сложности. Всю IT-инфраструктуру берет на себя дата-центр velcom уровня Tier III.

Как подчеркнул Д.Филазафович, получить готовые решения можно будет без внушительных первоначальных инвестиций. "Уникальность нашего соглашения с SAP состоит в том числе и в финансово-коммерческих условиях, которые позволят нашим клиентам уйти от соображений миллионных бюджетов на их внедрение", - заметил он.

УП "Велком" (velcom) основано в 1999 году. Компания оказывает услуги мобильной связи, а также услуги фиксированного интернета на базе собственной оптоволоконной сети. В 2017 году velcom открыл крупнейший в Беларуси дата-центр площадью 35 тыс. кв.м, рассчитанный на 800 серверных стоек с общей электрической мощностью 8Мвт.

SAP — один из мировых лидеров на рынке корпоративных приложений. Решениями и сервисами SAP пользуется более 378 тыс. клиентов.