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velcom будет предоставлять облачные сервисы

14.06.2018 16:30 — Разное | Интерфакс  
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SAP CIS и компания velcom подписали 14 июня в Минске меморандум о сотрудничестве, в рамках которого ведущий белорусский телеком-оператор сможет предоставлять своим клиентам сертифицированные SAP облачные сервисы по модели Partner Managed Cloud.

velcom будет предоставлять облачные сервисы

"Сотрудничество по модели Partner Managed Cloud открывает velcom новые возможности для развития бизнеса: компания становится универсальным провайдером, предоставляя как телеком-услуги, так и облачные сервисы для решения широкого спектра бизнес-задач", - сказал в ходе пресс-конференции директор представительства SAP СНГ в Республике Беларусь Илья Шулипин.

При этом он особо отметил кратчайшие сроки развертывания новых услуг у клиента. Благодаря тому, что сервисы работают в белорусском дата-центре, имплементация решения может занимать от 2 до 5 месяцев, что гораздо быстрее традиционного внедрения.

Заместитель генерального директора по услугам для бизнеса и облачным сервисам velcom Денис Филазафович в свою очередь подчеркнул, что для клиентов velcom этот сервис может стать "быстрой альтернативой традиционным подходам, с помощью которой не нужно тратить время, финансы и дополнительные усилия на внедрение".  Доступен клиентам velcom он будет уже в III квартале текущего года.

Как подчеркнул Д.Филазафович, потенциал для развития этой услуги в Беларуси колоссальный.

Он обратил внимание, что для экономики страны, в которой сохранились крупные производители, конкурирующие с глобальными игроками, как никогда нужны решения, имеющие в себе отработанные на лучших мировых практиках алгоритмы, которые в состоянии повышать производительность и решать их бизнес-задачи. Прежде всего задачи, связанные с быстрой  масштабируемостью бизнеса, оперативным запуском новых направлений, динамичной разработкой собственных продуктов и услуг.

Клиенты velcom смогут получить базу данных SAP HANA, уже развернутую в дата-центре из облака, которая может быть адаптирована под задачи бизнеса любого масштаба.  Также можно воспользоваться готовыми сервисами от SAP и ее партнеров, арендовать облачные ресурсы для создания и вывода на рынок собственных приложений. Кроме того, простая и понятная абонентская модель расчетов обеспечивает прозрачность и предсказуемость затрат на IT.

По условиям меморандума, velcom также будет развивать собственную экспертизу в сфере разработки облачных решений: в частности, разрабатывать и предоставлять клиентам сервисы на базе решений SAP для управления логистикой, талантами, промышленной безопасностью, техобслуживанием и ремонтами оборудования. Дата-центр готов предоставлять сервисы для анализа данных, аренды баз данных на базе SAP HANA (DBaaS), виртуальной IT-инфраструктуры (IaaS) и бизнес-приложений, а также доступ к облачной платформе SAP SuccessFactors.

Предложение velcom будет включать в себя сервисы SAP любого масштаба и любой сложности. Всю IT-инфраструктуру берет на себя дата-центр velcom уровня Tier III.

Как подчеркнул Д.Филазафович, получить готовые решения можно будет без внушительных первоначальных инвестиций. "Уникальность нашего соглашения с SAP состоит в том числе и в финансово-коммерческих условиях, которые позволят нашим клиентам уйти от соображений миллионных бюджетов на их внедрение", - заметил он.

УП "Велком" (velcom) основано в 1999 году. Компания оказывает услуги мобильной связи, а также услуги фиксированного интернета на базе собственной оптоволоконной сети. В 2017 году velcom открыл крупнейший в Беларуси дата-центр площадью 35 тыс. кв.м, рассчитанный на 800 серверных стоек с общей электрической мощностью 8Мвт.

SAP — один из мировых лидеров на рынке корпоративных приложений. Решениями и сервисами SAP пользуется более 378 тыс. клиентов.

 
Теги: Минск
 
 
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SAP CIS и компания velcom подписали 14 июня в Минске меморандум о сотрудничестве, в рамках которого ведущий белорусский телеком-оператор сможет предоставлять своим...
 
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