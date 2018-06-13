Парламентарии Беларуси одобрили IT-декрет

Палата представителей Национального собрания Беларуси одобрила декрет президента N8 "О развитии цифровой экономики", передает корреспондент агентства Интерфакс-Запад.

"За" проголосовало 99 депутатов, "против" - 1.

"Беларусь, конечно, никоим образом не может претендовать на лавры условной Швейцарии, но сделать все возможное, чтобы в нашей стране хотя бы частично оставались главные вещи: капитал и интеллектуальная собственность, мы просто обязаны. Именно поэтому мы должны рассматривать цифровой декрет в неразрывной связи со следующим, гораздо более масштабным шагом, который был четко обозначен главой государства - превратить Беларусь в одно из самых привлекательных мест в мире для богатых, талантливых, успешных людей", - сказал первый вице-премьер Василий Матюшевский, представляя декрет депутатам.

Он отметил, что во многом Парк высоких технологий (ПВТ), деятельность которого непосредственно затрагивает декрет, " это песочница, где мы должны и можем отработать достаточно современные, эффективные подходы по регулированию, в принципе, всего предпринимательства".

"И я не буду скрывать, что если мы убедим общество, что это работает и дает весомый результат, я надеюсь, что эту практику и будем распространять", - добавил В.Матюшевский.

По словам вице-премьера, в I квартале этого года рост объемов производства и реализации в ПВТ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рекордно вырос на 30%, объем реализации высокотехнологичной продукции и услуг парка на рынке вырос в 2 раза.

"Самое удивительное это, конечно, беспрецедентный бурный рост числа резидентов ПВТ. Всего за 5 месяцев более 100 мировых компаний стали резидентами. Если нынешние темпы сохранятся, то в этом году в парк придет больше компаний, чем за все предыдущие 12 лет его существования", - сказал В.Матюшевский.

Как сообщалось, декрет президента N8 "О развитии цифровой экономики" официально вступил в силу 28 марта 2018 года, основные положения документа - продление специального режима Парка высоких технологий (ПВТ), создание условий для внедрения в экономику технологии блокчейн.

Декрет принят "в целях развития Парка высоких технологий, инновационной сферы и построения современной цифровой экономики в Республике Беларусь".