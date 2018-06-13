ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Парламентарии Беларуси одобрили IT-декрет

14.06.2018 16:23 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Палата представителей Национального собрания Беларуси одобрила декрет президента N8 "О развитии цифровой экономики", передает корреспондент агентства Интерфакс-Запад.

"За" проголосовало 99 депутатов, "против" - 1.

"Беларусь, конечно, никоим образом не может претендовать на лавры условной Швейцарии, но сделать все возможное, чтобы в нашей стране хотя бы частично оставались главные вещи: капитал и интеллектуальная собственность, мы просто обязаны. Именно поэтому мы должны рассматривать цифровой декрет в неразрывной связи со следующим, гораздо более масштабным шагом, который был четко обозначен главой государства - превратить Беларусь в одно из самых привлекательных мест в мире для богатых, талантливых, успешных людей", - сказал первый вице-премьер Василий Матюшевский, представляя декрет депутатам.

Он отметил, что во многом Парк высоких технологий (ПВТ), деятельность которого непосредственно затрагивает декрет, " это песочница, где мы должны и можем отработать достаточно современные, эффективные подходы по регулированию, в принципе, всего предпринимательства".

"И я не буду скрывать, что если мы убедим общество, что это работает и дает весомый результат, я надеюсь, что эту практику и будем распространять", - добавил В.Матюшевский.

По словам вице-премьера, в I квартале этого года рост объемов производства и реализации в ПВТ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рекордно вырос на 30%, объем реализации высокотехнологичной продукции и услуг парка на рынке вырос в 2 раза.

"Самое удивительное это, конечно, беспрецедентный бурный рост числа резидентов ПВТ. Всего за 5 месяцев более 100 мировых компаний стали резидентами. Если нынешние темпы сохранятся, то в этом году в парк придет больше компаний, чем за все предыдущие 12 лет его существования", - сказал В.Матюшевский.

Как сообщалось, декрет президента N8 "О развитии цифровой экономики" официально вступил в силу 28 марта 2018 года, основные положения документа - продление специального режима Парка высоких технологий (ПВТ), создание условий для внедрения в экономику технологии блокчейн.

Декрет принят "в целях развития Парка высоких технологий, инновационной сферы и построения современной цифровой экономики в Республике Беларусь".

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Палата представителей Национального собрания Беларуси одобрила декрет президента N8 "О развитии цифровой экономики", передает корреспондент агентства...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко прибыл в Москву на ЧМ по футболу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика