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Могилевские молодожены побегут по "дороге к счастью"
Легкоатлетический забег молодоженов "Дорога к счастью" пройдет 30 июня в Могилеве, сообщили в областном исполкоме в четверг.
Мероприятие пройдет в рамках празднований, посвященных Дню города Могилева.
"Побороться за лидерство могут все желающие от 16 лет. При этом обязательной атрибутикой для мужчин станут галстук или бабочка, а для женщин - фата или букет цветов. Кроме того, участники должны будут стартовать и финишировать парами, держась за руки", - рассказали в исполкоме.
Начнется забег в 17.00 от торгового центра "Магнит". Завершится состязание в районе ратуши.
Сертификаты участника получат 300 первых финишеров, преодолевших дистанцию. Первым трем парам вручат ценные призы.
Для участия в забеге необходимо подать заявку в произвольной форме на электронный адрес
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Легкоатлетический забег молодоженов "Дорога к счастью" пройдет 30 июня в Могилеве, сообщили в областном исполкоме в четверг. Мероприятие пройдет в рамках...
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