Легкоатлетический забег молодоженов "Дорога к счастью" пройдет 30 июня в Могилеве, сообщили в областном исполкоме в четверг.

Мероприятие пройдет в рамках празднований, посвященных Дню города Могилева.





"Побороться за лидерство могут все желающие от 16 лет. При этом обязательной атрибутикой для мужчин станут галстук или бабочка, а для женщин - фата или букет цветов. Кроме того, участники должны будут стартовать и финишировать парами, держась за руки", - рассказали в исполкоме.

Начнется забег в 17.00 от торгового центра "Магнит". Завершится состязание в районе ратуши.

Сертификаты участника получат 300 первых финишеров, преодолевших дистанцию. Первым трем парам вручат ценные призы.

Для участия в забеге необходимо подать заявку в произвольной форме на электронный адрес sportmog@mail.ru , а также с 15.50 до 16.50 в основной день заполнить на регистрации расписку об ответственности.