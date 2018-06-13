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Стали известны дата и место похорон режиссёра Станислава Говорухина
Новости России. Режиссера Станислав Говорухин похоронят в субботу – 16 июня – на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Станислав Говорухин
Говорухин – является режиссером легендарных работ, которые вошли в золотой фонд российского кино: «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль», «Десять негритят», «В поисках капитана Гранта», «Благословите женщину», «Ворошиловский стрелок».
Он является автором сценария фильмов «Русский бунт», «В июне 41-го». Последней его режиссерской работой стал фильм «Конец прекрасной эпохи». После премьеры фильма он
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Новости России. Режиссера Станислав Говорухин похоронят в субботу – 16 июня – на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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