Стали известны дата и место похорон режиссёра Станислава Говорухина

Новости России. Режиссера Станислав Говорухин похоронят в субботу – 16 июня – на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Станислав Говорухин скончался 14 июня утром в Подмосковье после продолжительной болезни. Режиссеру было 82 года.

Говорухин – является режиссером легендарных работ, которые вошли в золотой фонд российского кино: «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль», «Десять негритят», «В поисках капитана Гранта», «Благословите женщину», «Ворошиловский стрелок».





Он является автором сценария фильмов «Русский бунт», «В июне 41-го». Последней его режиссерской работой стал фильм «Конец прекрасной эпохи». После премьеры фильма он сказал , что ничего лучше он уже не сделает.