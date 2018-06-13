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Стали известны дата и место похорон режиссёра Станислава Говорухина

14.06.2018 16:48 — Разное | СТВ  
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Новости России. Режиссера Станислав Говорухин похоронят в субботу – 16 июня – на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Стали известны дата и место похорон режиссёра Станислава Говорухина

Станислав Говорухин скончался 14 июня утром в Подмосковье после продолжительной болезни. Режиссеру было 82 года. 

Говорухин – является режиссером легендарных работ, которые вошли в золотой фонд российского кино: «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль», «Десять негритят», «В поисках капитана Гранта», «Благословите женщину», «Ворошиловский стрелок».

Стали известны дата и место похорон режиссёра Станислава Говорухина

 Он является автором сценария фильмов «Русский бунт», «В июне 41-го». Последней его режиссерской работой стал фильм «Конец прекрасной эпохи». После премьеры фильма он сказал, что ничего лучше он уже не сделает. 

Каким запомнят Станислава Говорухина (читайте здесь).

 
 
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Новости России. Режиссера Станислав Говорухин похоронят в субботу – 16 июня – на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  ...
 
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