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«Гучалі творы ў выкананні сапраўдных беларусаў». Конкурс юных чтецов «Живая классика» завершился: названы имена финалистов
Новости Беларуси. Полуфинал Национального конкурса юных чтецов «Живая классика» завершился в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нем участвовали три десятка человек. Это дети со всей страны.
Они читали стихи, давно ставшие достоянием белорусской литературы. Якуб Колас, Пимен Панченко, Рыгор Бородулин… Многие выступления сопровождали декорации и музыка. Жюри в итоге отдало предпочтение 12 лучшим. Они отправятся на заключительный этап конкурса в Иваново.
Дарья Ананич, финалист Республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика»:
Елена Стельмах, первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси:
Нам вельмі спадабалася менавіта гучанне: гучалі творы ў выкананні сапраўдных беларусаў.
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«Гучалі творы ў выкананні сапраўдных беларусаў». Конкурс юных чтецов «Живая классика» завершился: названы имена финалистов
Новости Беларуси. Полуфинал Национального конкурса юных чтецов «Живая классика» завершился в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нем...
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