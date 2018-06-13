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«Гучалі творы ў выкананні сапраўдных беларусаў». Конкурс юных чтецов «Живая классика» завершился: названы имена финалистов

14.06.2018 16:42 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Полуфинал Национального конкурса юных чтецов «Живая классика» завершился в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нем участвовали три десятка человек. Это дети со всей страны.

«Гучалі творы ў выкананні сапраўдных беларусаў». Конкурс юных чтецов «Живая классика» завершился: названы имена финалистов

Они читали стихи, давно ставшие достоянием белорусской литературы. Якуб Колас, Пимен Панченко, Рыгор Бородулин… Многие выступления сопровождали декорации и музыка. Жюри в итоге отдало предпочтение 12 лучшим. Они отправятся на заключительный этап конкурса в Иваново.

«Гучалі творы ў выкананні сапраўдных беларусаў». Конкурс юных чтецов «Живая классика» завершился: названы имена финалистов

Дарья Ананич, финалист Республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика»:
Всё прошло хорошо. Когда я читала, в жюри не смотрели, они прочувствовали стихотворение. Я им рассказывала, и они слушали меня.

«Гучалі творы ў выкананні сапраўдных беларусаў». Конкурс юных чтецов «Живая классика» завершился: названы имена финалистов

Елена Стельмах, первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси:
Журы было вельмі складана вызначыць пераможцу, таму што ўсе ўдзельнікі паказалі вельмі высокі ўзровень.

Нам вельмі спадабалася менавіта гучанне: гучалі творы ў выкананні сапраўдных беларусаў.

«Гучалі творы ў выкананні сапраўдных беларусаў». Конкурс юных чтецов «Живая классика» завершился: названы имена финалистов

«Апошнія гады ўзрастае цікавасць да класікі». Полуфинал конкурса юных чтецов «Живая классика» проходит в Минске

«Гучалі творы ў выкананні сапраўдных беларусаў». Конкурс юных чтецов «Живая классика» завершился: названы имена финалистов

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Полуфинал Национального конкурса юных чтецов «Живая классика» завершился в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нем...
 
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