В Крупском районе Opel насмерть сбил велосипедиста

Новости Беларуси. Вечером 13 июня в Крупском районе Opel сбил велосипедиста. Авария случилась неподалёку от деревни Старый Бобр.

Как сообщает УГАИ УВД Миноблисполкома, Opel Astra ехал по трассе «Крупки – Толочин». За рулём находился 28-летний житель Крупского района. Во время движения водителя ослепило встречным автомобилем, после чего Opel врезался в ехавший впереди велосипед.

Сергей Чеботарёв, инспектор УГАИ УВД Минского облисполкома:

В результате ДТП неустановленный велосипедист от полученных травм скончался в реанимационном отделение больницы.



Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома

Признаков алкогольного опьянения у водителя машины не было. ТС не является собственностью гражданина, техосмотр отсутствует. Молодой человек четырежды привлекался к административной ответственности в течение года.

Устанавливается личность велосипедиста.

Летом 2018 года в Новогрудке Volkswagen сбил велосипедистку.