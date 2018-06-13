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В Крупском районе Opel насмерть сбил велосипедиста
Новости Беларуси. Вечером 13 июня в Крупском районе Opel сбил велосипедиста. Авария случилась неподалёку от деревни Старый Бобр.
Как
Сергей Чеботарёв, инспектор УГАИ УВД Минского облисполкома:
Признаков алкогольного опьянения у водителя машины не было. ТС не является собственностью гражданина, техосмотр отсутствует. Молодой человек четырежды привлекался к административной ответственности в течение года.
Устанавливается личность велосипедиста.
Летом 2018 года в Новогрудке Volkswagen сбил велосипедистку.
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Новости Беларуси. Вечером 13 июня в Крупском районе Opel сбил велосипедиста. Авария случилась неподалёку от деревни Старый Бобр. Как сообщает УГАИ УВД...
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