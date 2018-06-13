Правила безопасности для ЛГБТ-людей и лучшие дворы. Появился англоязычный сайт о «настоящем Минске»

В байнете появился новый сайт о Минске – и он полностью на английском языке. Это проект команды 34 Media, которая делает онлайн-журнал 34mag.net , сайт о музыке «Пяршак» и ресурс о путешествиях 34travel.me . В первую очередь, Minsknotdead.com предназначен для туристов, которые собираются приехать в Беларусь и не понимают, что у нас есть, кроме «ну тут чисто». Притом, по словам руководителя 34 Media Антона Кашликова, это не столько путеводитель, сколько онлайн-журнал. Суть такова: кратко, информативно и по делу рассказать иностранцу о точках входа в «настоящий Минск».

«Нам кажется, мы неплохо знаем наш город, любим и умеем о нем рассказывать. Кроме того, мы регулярно делаем оффлайн-ивенты (например, лекции и вечеринки), дружим со многими хорошими ребятами, частенько ввязываемся в разные занятные авантюры и считаем, что этому городу порой не хватает немножко любви», – заявляют о себе создатели ресурса.

«Стиль проекта Minsk Not Dead сложился из самого посыла, – комментирует Кася Сыромолот, арт-директор 34 Media, которая сама разрабатывала дизайн сайта – Он никак не связан с историей города, а плотно связан с настоящим и будущим, людьми, которые этот город делают. Нужно быть дерзким, бесстрашным и независимым, чтобы создавать что-то в такой стране, как Беларусь. Поэтому и весь визуал – максимально плакатный, громко заявляющий о себе: чистый и смелый цвет, широкие мазки, уверенность шрифтов, выверенность фото и наполненность смыслом».

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