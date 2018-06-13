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Правила безопасности для ЛГБТ-людей и лучшие дворы. Появился англоязычный сайт о «настоящем Минске»
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В байнете
«Нам кажется, мы неплохо знаем наш город, любим и умеем о нем рассказывать. Кроме того, мы регулярно делаем оффлайн-ивенты (например, лекции и вечеринки), дружим со многими хорошими ребятами, частенько ввязываемся в разные занятные авантюры и считаем, что этому городу порой не хватает немножко любви», – заявляют о себе создатели ресурса.
«Стиль проекта Minsk Not Dead сложился из самого посыла, – комментирует Кася Сыромолот, арт-директор 34 Media, которая сама разрабатывала дизайн сайта – Он никак не связан с историей города, а плотно связан с настоящим и будущим, людьми, которые этот город делают. Нужно быть дерзким, бесстрашным и независимым, чтобы создавать что-то в такой стране, как Беларусь. Поэтому и весь визуал – максимально плакатный, громко заявляющий о себе: чистый и смелый цвет, широкие мазки, уверенность шрифтов, выверенность фото и наполненность смыслом».
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В байнете появился новый сайт о Минске – и он полностью на английском языке. Это проект команды 34 Media, которая делает онлайн-журнал 34mag.net, сайт о музыке «Пяршак» и...
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