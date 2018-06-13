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Вместо фабрики «Алеся» в районе Кропоткина будут строить жилье

14.06.2018 15:44 — Разное | KYKY  
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В Минске скоро прекратят существование еще один квартал: семь частных и два многоквартирных дом, гаражи и заодно фабрика «Алеся». Администрация Советского района начинает готовиться ко сносу зданий на территории в границах улиц Богдановича — Хоружей — Кропоткина — Кульман, пишет TUT.BY. Строить там собираются очередные многоэтажки и ТЦ. Но пока даже обещают детский сад. План проекта можно посмотреть тут

Сейчас в этом квартале площадью 34,6 гектара находятся жилые дома, фабрика «Алеся», склады фабрики «Милавица», гаражи на 184 машины, склад декораций Оперного и всякие административно-хозяйственные здания. На их месте предлагают построить жилые дома, детский садик, торгово-административное здание, устроить сквер и бульвар. 

Проект планируют реализовывать в два этапа. Притом начинать собираются с торгового комплекса, который должны возвести до 2023 года. Второй этап – до 2030 года.Он включает в себя строительство комплекса жилых домов со встроенно-пристроенными объектами социально гарантированного и общественного обслуживания, подземными гаражами-стоянками, а также строительство детского дошкольного учреждения на 110 мест.

Красной линией на карте обозначена зона сноса. Читать полностью: https://realty.tut.by/news/offtop-realty/596975.html

Презентация проекта состоится 20 июня 2018 года в 18.30 в актовом зале СШ № 28, которая расположена по адресу: улица М. Богдановича, 76. Общественное обсуждение проекта будет проводиться в форме работы комиссии в период с 18 июня по 12 июля 2018 года. Свои замечания и (или) предложения по проекту можно оставить в журнале для замечаний и (или) предложений либо направить в администрацию Советского района Минска с пометкой «общественное обсуждение проекта» (почтовый адрес: 220 013, Минск, ул. Дорошевича, 8), электронный адрес: sovadm@minsk.gov.by.

Читайте по теме:  «Минские власти на побегушках». Романчук написал о сносе частного сектора и распределении бюджета столицы

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске скоро прекратят существование еще один квартал: семь частных и два многоквартирных дом, гаражи и заодно фабрика «Алеся». Администрация Советского района...
 
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