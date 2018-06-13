Сельский бизнес и автомобильный парк. Два диплома привезли школьники района с областной конференции исследовательских работ «С наукой в будущее»

Корова на дворе – молоко на столе и только? Или это еще возможность заняться бизнесом? И могут ли дети, не дожидаясь совершеннолетия, примерить на себя роль автомобилиста? Так сказать, чтобы опередить желания? Исследованиями занялись мальчишки нашего района, результаты представили сначала на районной конференции, а после и на областной под названием «С наукой в будущее», где завоевали дипломы.

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Молочную тему анализировал учащийся 4 класса Здитовской СШ Матвей Лютыч под руководством учителя Елены Мартысевич. Вместе выясняли, рентабельно ли сельской семье держать корову в личном подсобном хозяйстве.





– Я живу в многодетной семье, – говорит Матвей. – Благодаря корове мы обеспечены качественными молочными продуктами. Но работать нужно круглыми сутками, триста шестьдесят пять дней в году, без отпуска и выходных.

С каждым годом количество коров на подворьях нашего Споровского сельсовета уменьшается – спад начался с 2004 года – со статистическими данными меня ознакомила управляющий делами сельисполкома Наталья Чайчиц. На примере своей семьи я решил проверить, насколько выгодно держать корову. Изучил расходы и доходы по содержанию, рассчитал прибыль, попробовал себя в роли предпринимателя – реализовал домашние молочные продукты на традиционной осенней ярмарке «Здзітаўскі кірмаш».

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С водительскими вопросами разбирался ученик СШ №3 г. Березы Глеб Астапенко, помогала ему в этом учитель Светлана Велесевич.





Исследования провели, чтобы привлечь внимание взрослых на необходимость обучения детей правилам поведения на дороге в роли пешеходов и водителей.

Глеб изучил информацию о профессии водителя, тем более непросто взял ее из интернета – о многих премудростях поведал ему дедушка – водитель с сорокалетним стажем. «Можно ли уже сейчас, в десять лет, вырабатывать навыки для такой профессии?» – озадачился Глеб и стал искать путь к мечте стать хорошим водителем.

Продолжение читайте в выпуске газеты за 13 июня.