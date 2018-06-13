В первом матче ЧМ по футболу Россия играет с Саудовской Аравией. Онлайн

Партнер проекта

В первом матче чемпионата мира по футболу-2018 сыграют команды России и Саудовской Аравии. А за полчаса до начала поединка на стадионе «Лужники» в Москве пройдет церемония открытия с участием британского поп-певца Робби Уильямса.

Россия — страна-хозяйка чемпионата мира, но ее амбиции под большим вопросом. В 2016 году руководство ставило перед главным тренером Станиславом Черчесовым задачу выйти в полуфинал. Он грозился ее перевыполнить. Сейчас на такие смелые заявления никто не решается, даже с учетом того, что Россия попала в самую слабую группу чемпионата.



Reuters

Ее сегодняшний соперник — Саудовская Аравия. Саудовцы наряду с Панамой и Ираном — главные аутсайдеры чемпионата. Их положение осложняется постом в честь Рамадана. Главный тренер команды Хуан Антонио Пицци делает все возможное, чтобы пост не сильно сказался на физических кондициях футболистов, но удается это с переменным успехом — перед чемпионатом Саудовская Аравия проиграла три матча подряд.

Букмекеры не сомневаются в победе России, но вряд ли это будет легкий матч для команды Станислава Черчесова.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча. Начало церемонии открытия — в 17.30, стартовый свисток — в 18.00.

Партнер проекта:





Kia Motors является официальным спонсором Чемпионата мира по футболу. Болей за свою любимую команду, наслаждайся яркой игрой и запускай волну вместе с Kia! www.kia.by .