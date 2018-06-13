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"Мой виноград уже созрел". Посмотрите, как Солодуха читает рэп
Александр Солодуха снова снялся в рекламном ролике. Прошлый, напомним, рассказывал о том, как правильно измерять давление, а в самом
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9 июня в приложении «Афиша TUT.BY»
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Прошлый ролик, напомним, рассказывал о том, как правильно измерять давление, а в самом видео Солодуху соблазняла молодая медсестра. В этот раз Александру пришлось...
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