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"Мой виноград уже созрел". Посмотрите, как Солодуха читает рэп

14.06.2018 17:12 — Разное | Tut.by  
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Александр Солодуха снова снялся в рекламном ролике. Прошлый, напомним, рассказывал о том, как правильно измерять давление, а в самом видео Солодуху соблазняла молодая медсестра. В этот раз Александру пришлось зачитать рэп.

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Теги: Минск
 
 
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Прошлый ролик, напомним, рассказывал о том, как правильно измерять давление, а в самом видео Солодуху соблазняла молодая медсестра. В этот раз Александру пришлось...
 
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