"Мой виноград уже созрел". Посмотрите, как Солодуха читает рэп

Александр Солодуха снова снялся в рекламном ролике. Прошлый, напомним, рассказывал о том, как правильно измерять давление, а в самом видео Солодуху соблазняла молодая медсестра. В этот раз Александру пришлось зачитать рэп.

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БТ показало, как Александр Солодуха сел на шпагат в нашумевшем ролике. Видео

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9 июня в приложении «Афиша TUT.BY» стартует новый розыгрыш, где у каждого участника появится возможность получить 10 парных билетов в аквапарк «Дримленд». Победители будут объявлены 15 июня. Торопитесь, в этом месяце обещают отличную погоду.

Что нужно для этого сделать? 1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android ; 2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».