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Дом на Багамах, одно созерцание которого уже расслабляет

14.06.2018 17:40 — Разное | Tut.by  
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Этот дом на маленьком острове Cat Cays на Багамах создала Touzet Studio из Майами. Ее архитекторы и дизайнеры говорят, что вдохновились оттенками океана и солнцем, которое освещает островок. Фото показал журнал Dezeen. И одно только созерцание их уже расслабляет.


Резиденция расположена на частном пляже, который омывает Атлантический океан.


Проект назван Out of the Blue.


Фото: dezeen.com

Фото: dezeen.com

Фото: dezeen.com

Дом взял лучшие традиции острова — белые покрашенные деревянные потолки и стены, бледные каменные напольные покрытия, напоминающие песок, окрашенные жалюзи, подушки и горшки для растений.


Фото: dezeen.com

Фото: dezeen.com

Фото: dezeen.com

Фото: dezeen.com

Фото: dezeen.com

Фото: dezeen.com

Фото: dezeen.com

Фото: dezeen.com

Фото: dezeen.com
 
 
Ссылка на источник 74
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