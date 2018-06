Дом на Багамах, одно созерцание которого уже расслабляет

Этот дом на маленьком острове Cat Cays на Багамах создала Touzet Studio из Майами. Ее архитекторы и дизайнеры говорят, что вдохновились оттенками океана и солнцем, которое освещает островок. Фото показал журнал Dezeen . И одно только созерцание их уже расслабляет.





Резиденция расположена на частном пляже, который омывает Атлантический океан.





Проект назван Out of the Blue.



Фото: dezeen.com



Фото: dezeen.com



Фото: dezeen.com

Дом взял лучшие традиции острова — белые покрашенные деревянные потолки и стены, бледные каменные напольные покрытия, напоминающие песок, окрашенные жалюзи, подушки и горшки для растений.



Фото: dezeen.com



Фото: dezeen.com



Фото: dezeen.com



Фото: dezeen.com



Фото: dezeen.com



Фото: dezeen.com



Фото: dezeen.com



Фото: dezeen.com



Фото: dezeen.com