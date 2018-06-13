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Дом на Багамах, одно созерцание которого уже расслабляет
Этот дом на маленьком острове Cat Cays на Багамах создала Touzet Studio из Майами. Ее архитекторы и дизайнеры говорят, что вдохновились оттенками океана и солнцем, которое освещает островок. Фото показал журнал
Резиденция расположена на частном пляже, который омывает Атлантический океан.
Проект назван Out of the Blue.
Дом взял лучшие традиции острова — белые покрашенные деревянные потолки и стены, бледные каменные напольные покрытия, напоминающие песок, окрашенные жалюзи, подушки и горшки для растений.
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И кажется, что пахнет океаном.
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