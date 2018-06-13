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Windows 10 можно взломать через голосовой помощник Cortana

14.06.2018 17:31 — Разное | dev.by  
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Microsoft выпустила обновление безопасности Windows 10, которое помешает хакерам взламывать компьютеры с помощью голосового ассистента Cortana, пишет The Verge.

Windows 10 можно взломать через голосовой помощник Cortana

Умный помощник Microsoft встроен в каждую версию Windows 10. Специалисты по безопасности McAfee обнаружили возможность запуска вредоносного ПО с экрана блокировки. Потенциальным хакерам понадобится физический доступ к компьютеру, и они смогут заставить ассистента индексировать файлы и запускать их.

Это могут быть как исполнимые файлы, так и скрипты Powershell, которые способны изменить пароль учётной записи Windows 10. Для атаки используется возможность Cortana прослушивать команды в то время, пока компьютер заблокирован, а также то, что операционная система регулярно индексирует файлы, чтобы сделать их доступными в поисковом интерфейсе, который задействует помощник.

Для предотвращения атак специалисты рекомендуют отключать Cortana на экране блокировки, особенно корпоративным пользователям. Хотя Microsoft вместе с последними обновлениями системы безопасности выпустила заплатку для этой уязвимости, на многих устройствах проблема остаётся актуальной.

 
 
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Microsoft выпустила обновление безопасности Windows 10, которое помешает хакерам взламывать компьютеры с помощью голосового ассистента Cortana, пишет The Verge. Читать далее
 
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