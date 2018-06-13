Windows 10 можно взломать через голосовой помощник Cortana

Microsoft выпустила обновление безопасности Windows 10, которое помешает хакерам взламывать компьютеры с помощью голосового ассистента Cortana, пишет The Verge.





Умный помощник Microsoft встроен в каждую версию Windows 10. Специалисты по безопасности McAfee обнаружили возможность запуска вредоносного ПО с экрана блокировки. Потенциальным хакерам понадобится физический доступ к компьютеру, и они смогут заставить ассистента индексировать файлы и запускать их.

Это могут быть как исполнимые файлы, так и скрипты Powershell, которые способны изменить пароль учётной записи Windows 10. Для атаки используется возможность Cortana прослушивать команды в то время, пока компьютер заблокирован, а также то, что операционная система регулярно индексирует файлы, чтобы сделать их доступными в поисковом интерфейсе, который задействует помощник.