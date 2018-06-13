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В Дрибинском районе из погреба спасли двух мужчин: они отравились неизвестным веществом
14.06.2018 — Разное | Савецкая вёска
Ночью 14 июня в деревне Преображенск (Дрибинский район) из погреба достали двоих мужчин без сознания. Чем они отравились — выясняют,
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Ночью 14 июня в деревне Преображенск (Дрибинский район) из погреба достали двоих мужчин без сознания. Чем они отравились —...
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