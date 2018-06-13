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Акция «Каникулы без дыма и огня» на Лоевщине
14.06.2018 — Разное | Лоевский край
В рамках акции «Каникулы без дыма и огня», проходящей на территории района, дети посещают пожарной аварийно-спасательную часть, работники РОЧС проводят профилактические мероприятия в пришкольных лагерях района.
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В рамках акции «Каникулы без дыма и огня», проходящей на территории района, дети посещают пожарной аварийно-спасательную часть, работники РОЧС проводят...
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