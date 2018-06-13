В рамках акции «Каникулы без дыма и огня», проходящей на территории района, дети посещают пожарной аварийно-спасательную часть, работники РОЧС проводят профилактические мероприятия в пришкольных лагерях района.

С целью научить детей правилам безопасности жизнедеятельности работники Лоевского РОЧС проводят активную профилактическую работу в летних лагерях, расположенных на территории района. Подрастая, дети познают окружающий мир, день за днем открывают для себя что-то новое и необычное, что неизбежно может таить в себе множество опасностей. Чтобы научить ребят жить без рисков и опасности, сделать их детство максимально безопасным, инспекторы РОЧС проводят с ними конкурсы, кинолектории, организуют экскурсии в пожарную часть.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Акция «Каникулы без дыма и огня» на Лоевщине В рамках акции «Каникулы без дыма и огня», проходящей на территории района, дети посещают пожарной аварийно-спасательную часть, работники РОЧС проводят...