В субботу на стадионе Городея в 12 туре Беларусбанк-высшей лиги 2018 «сахарники» примут ФК «Минск»

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ФК «Городея». В понедельник, 11 июня, в выездном матче 11 тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги ФК «Городея» уступил ФК «Смолевичи» — 0:2.

В 12 туре Беларусбанк-высшей лиги 2018 «сахарники» примут ФК «Минск».

В субботу, 16 июня, этот матч на стадионе «Городея» начнется в 19:45. Но уже с 19 часов в зоне гостеприимства городейского стадиона любителей уличного футбола и стритбола будут ожидать тренеры ДЮСШ по футболу «Городея», болельщикам также будет предложен аквагрим и городейский футбольный шашлык.