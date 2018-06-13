﻿ В субботу на стадионе Городея в 12 туре Беларусбанк-высшей лиги 2018 «сахарники» примут ФК «Минск». 21.by
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В субботу на стадионе Городея в 12 туре Беларусбанк-высшей лиги 2018 «сахарники» примут ФК «Минск»

14.06.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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ФК «Городея». В понедельник, 11 июня,  в выездном матче 11 тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд  высшей лиги ФК «Городея» уступил ФК «Смолевичи» — 0:2.

В 12 туре Беларусбанк-высшей лиги 2018 «сахарники» примут ФК «Минск».

В субботу, 16 июня, этот матч на стадионе «Городея» начнется в 19:45. Но уже с 19 часов в зоне гостеприимства городейского стадиона любителей уличного футбола и стритбола будут ожидать тренеры ДЮСШ по футболу «Городея», болельщикам также будет предложен аквагрим и городейский футбольный шашлык.


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Теги: Минск
 
 
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ФК «Городея». В понедельник, 11 июня,  в выездном матче 11 тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд  высшей лиги ФК
 
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