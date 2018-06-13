Алеся Липая обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере





В отношении руководителя информационного агентства «БелаПАН» возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты подоходного налога в особо крупном размере, сообщили в Комитете государственного контроля.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили полученные из налоговых органов материалы проверки Алеся Липая по фактам неуплаты им подоходного налога с доходов, полученных за рубежом.

Финансовая милиции проинформировала о том, что Алесь Липай, получив в 2016 –2017 гг. от нерезидентов Республики Беларусь доход на общую сумму более 1,3 млн рублей в эквиваленте, умышленно не представил в установленные сроки в инспекцию Министерства по налогам и сборам налоговые декларации и не уплатил подоходный налог. Тем самым он уклонился от уплаты подоходного налога на общую сумму более 173 тысяч рублей.

В ведомстве сообщили также, что Липай после выявления данного факта признал нарушение законодательства и 12 июня 2018 произвел уплату подоходного налога и пени в размере более 191 тыс. рублей. Тем не менее, учитывая, что размер ущерба в виде неуплаченного подоходного налога превысил 1 тыс. базовых величин (24,5 тыс. рублей), вне зависимости от его последующего возмещения финансовая милиция обязана в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом осуществить комплекс уголовно-процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств получения денежных средств.

Как сообщалось ранее, в квартире у Липая около семи часов проводили обыск, а потом его повезли на допрос.