Можно ли получить госпомощь, если не хватает стажа для пенсии?

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Госпомощь в первом квартале уже получили 90 000 человек

В частности, был вопрос, много ли в Беларуси получателей государственной адресной социальной помощи и какой из видов помощи наиболее распространен.

Начальник главного управления соцобслуживания и соцпомощи Минтруда Мария Горбацевич ответила:

– По итогам 1 квартала получателями адресной помощи стали 90,3 тыс. человек, сумма помощи составила 24,5 млн. рублей.

Из них ежемесячное социальное пособие назначено 23,7 тыс. человек на сумму почти 6,3 млн. рублей; единовременное социальное пособие – 12,3 тыс. человек на сумму 1,7 млн. рублей; социальное пособие для возмещения затрат на приобретение подгузников 39,4 тыс. человек на сумму 11 млн. рублей; продуктами питания обеспечено 14,9 тыс. детей на сумму 5,5 млн. рублей.

Самым распространенным видом помощи является социальное пособие для возмещения затрат на приобретение подгузников – 43,6%.

Больше всего получателей государственной адресной социальной помощи в Гомельской области (за первый квартал 16,4 тыс. человек, или 18,2%).

Как быть тем, кто в «пенсионной ловушке»?

«В следующем году я достигну пенсионного возраста , но смогу получать только минимальную трудовую пенсию – стажа не хватает. Могу ли я претендовать на государственную адресную социальную помощь? И любопытно, много ли таких, как я, белорусов, которые, попав в ловушку страхового стажа, получают поддержку в виде государственной адресной социальной помощи?», – с таким вопросом обратился в Минтруда житель Витебского района.

Начальник отдела организации социальной помощи и по делам ветеранов главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Галина Лазаренко отметила, что малообеспеченным и находящимся в трудной жизненной ситуации госпомощь предоставляется в виде ежемесячного и единовременного социальных пособий.

Ежемесячное социальное пособие предоставляется гражданам, у которых среднедушевой доход за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения за помощью, по объективным причинам ниже критерия нуждаемости (с 01.05. 2018 - 206,58 рубля).

За единовременным социальным пособием могут обратиться граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, если их среднедушевой доход составляет не более 150% критерия нуждаемости (с 01.05.2018 – 309,87 рубля).

При этом следует отметить, что законодательством установлены дополнительные условия, позволяющие оценить объективность нуждаемости в оказании такой помощи.

Решение принимается районной комиссией, созданной местным исполнительным и распорядительным органом. За более конкретной информацией следует обратиться в орган по труду, занятости и социальной защите по месту жительства.