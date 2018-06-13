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Можно ли получить госпомощь, если не хватает стажа для пенсии?
Госпомощь в первом квартале уже получили 90 000 человек
В частности, был вопрос, много ли в Беларуси получателей государственной адресной социальной помощи и какой из видов помощи наиболее распространен.
Начальник главного управления соцобслуживания и соцпомощи Минтруда Мария Горбацевич ответила:
– По итогам 1 квартала получателями адресной помощи стали 90,3 тыс. человек, сумма помощи составила 24,5 млн. рублей.
Из них ежемесячное социальное пособие назначено 23,7 тыс. человек на сумму почти 6,3 млн. рублей; единовременное социальное пособие – 12,3 тыс. человек на сумму 1,7 млн. рублей; социальное пособие для возмещения затрат на приобретение подгузников 39,4 тыс. человек на сумму 11 млн. рублей; продуктами питания обеспечено 14,9 тыс. детей на сумму 5,5 млн. рублей.
Самым распространенным видом помощи является социальное пособие для возмещения затрат на приобретение подгузников – 43,6%.
Больше всего получателей государственной адресной социальной помощи в Гомельской области (за первый квартал 16,4 тыс. человек, или 18,2%).
Как быть тем, кто в «пенсионной ловушке»?
«В следующем году я достигну
Начальник отдела организации социальной помощи и по делам ветеранов главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Галина Лазаренко отметила, что малообеспеченным и находящимся в трудной жизненной ситуации госпомощь предоставляется в виде ежемесячного и единовременного социальных пособий.
Ежемесячное социальное пособие предоставляется гражданам, у которых среднедушевой доход за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения за помощью, по объективным причинам ниже критерия нуждаемости (с 01.05. 2018 - 206,58 рубля).
За единовременным социальным пособием могут обратиться граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, если их среднедушевой доход составляет не более 150% критерия нуждаемости (с 01.05.2018 – 309,87 рубля).
При этом следует отметить, что законодательством установлены дополнительные условия, позволяющие оценить объективность нуждаемости в оказании такой помощи.
Решение принимается районной комиссией, созданной местным исполнительным и распорядительным органом. За более конкретной информацией следует обратиться в орган по труду, занятости и социальной защите по месту жительства.
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Какие выплаты и пособия могут получить белорусы с минимальной пенсией по возрасту, а также малообеспеченные и социально уязвимые люди?
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