Сумеет ли Россия выйти в плей-офф? Рассказываем о ее соперниках в квартете А на ЧМ-2018 по футболу

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14 июня матчем Россия — Саудовская Аравия будет дан старт чемпионату мира по футболу 2018 года. SPORT.TUT.BY за 60 секунд рассказывает о соперниках россиян по квартету А и не видит подопечных Станислава Черчесова среди участников раунда плей-офф.

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