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Сумеет ли Россия выйти в плей-офф? Рассказываем о ее соперниках в квартете А на ЧМ-2018 по футболу
14 июня матчем Россия — Саудовская Аравия будет дан старт чемпионату мира по футболу 2018 года. SPORT.TUT.BY за 60 секунд рассказывает о соперниках россиян по квартету А и не видит подопечных Станислава Черчесова среди участников раунда плей-офф.
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14 июня матчем Россия - Саудовская Аравия будет дан старт чемпионату мира по футболу 2018 года. SPORT.TUT.BY за 60 секунд рассказывает о соперниках россиян по квартету А и не...
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