В России стартовал чемпионат мира по футболу

В эти минуты на стадионе «Лужники» в Москве начинается первый матч чемпионата мира по футболу, который принимает Россия.

Днём в Москву прибыли более 20 зарубежных лидеров, в том числе наш Президент, по приглашению своего российского коллеги. Кроме официальных лиц, у трапа самолёта Главу государства встретил талисман игр – волк Забивака. Александр Лукашенко немного поиграл с ним в футбол, сделав несколько ударов по импровизированным воротам. Также Президент оставил автограф на футбольном мяче и надпись с пожеланием: «Удачи братьям россиянам». Что касается самой церемонии открытия, как и обещали, шоу было впечатляющим. Гимн мундиаля, шествия с национальными флагами стран-участниц, выступление Робби Уильямса!

Тысячи зрителей на трибунах стадиона, миллионы – у экранов телевизоров. Улицы 11 городов России, где будут проходить матчи, заполнили болельщики. Больше всего их, конечно, в Москве. Для них этот спортивный праздник будет длится месяц. Первая интрига – результат матча между хозяевами чемпионата и Саудовской Аравией – разрешился уже вечером.