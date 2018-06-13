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​Более 100 новых компаний пришло в ПВТ за пять месяцев

14.06.2018 18:10 — Разное | ОНТ  
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За пять месяцев этого года Парк высоких технологий пополнили более 100 новых компаний. Такой рекорд, по словам первого вице-премьера, означает, что в Декрет «О развитии цифровой экономики» поверили амбициозные команды. Сегодня в Палате представителей рассмотрели и поддержали программный документ.

Представляя Декрет №8 Президента, Василий Матюшевский обрисовал ближайшее будущее: заводы без рабочих, магазины без продавцов, автомобили без водителей. Таковы перспективы автоматизации процессов, неотъемлемой частью которых был человек. Вскоре ситуация изменится, и к этому следует быть готовыми. Декрет №8 надо рассматривать как важный шаг на пути к новой экономике.

Напомним, Декрет «О развитии цифровой экономики» принят в конце прошлого года. Документ продлевает специальный правовой режим Парка высоких технологий до 2049 года, расширяет перечень видов деятельности для резидентов ПВТ, создает комфортные условия для продуктовых компаний, закрепляет работу с новыми финансовыми инструментами, открывает новые возможности для развития IT-образования в стране. 

Подробнее – в видеоинформации

 
 
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Такой рекорд, по словам первого вице-премьера, означает, что в Декрет «О развитии цифровой экономики» поверили амбициозные команды.
 
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