Специальное предложение на форум с Гари Вайнерчуком для читателей «Про бизнес»

Для регистрации сообщите на наш адрес p@probusiness.io какое количество билетов и какой категории Вы бы хотели приобрести по специальной цене на форум WORLD BUSINESS EXPERIENCE с Гари Вайнерчуком в Варшаве 27 сентября.
По всем уточняющим вопросам звоните: +375 29 668 26 73.
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Несколько ключевых фактов о Гари:
Родился в Бобруйске в 1975 году. В 1978 году его семья эмигрировала в США.
Гари удалось повысить выручку семейного винного бизнеса с $3 млн до $60 млн благодаря трансформации компании в e-commerce бизнес, использованию онлайн-каналов.
Гари учредитель маркетингового агентства VaynerMedia, которое является одним из лучших в США, составляет стратегии по привлечению клиентов через социальные сети для крупнейших мировых брендов, входящих в список Fortune-500. В агентстве 700+ сотрудников, выручка в прошлом году достигла $125 млн.
Гари написал 5 книг, которые неоднократно попадали в список бестселлеров The New York Times.
Он один из самых популярных в мире бизнес-спикеров (при этом он практик, действующий предприниматель) и популярная интернерт-персона. У Гари 1,41 млн подписчиков на YouTube, 2,85 млн – на Facebook, 1,76 млн – в Твиттер, 3,4 млн – в Instagram.
Пишите, друзья. Если наберется группа желающих из Беларуси поехать на форум с Гари в Варшаве – то, помимо самого события, может получиться хороший выездной нетворкинг.