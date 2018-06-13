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Специальное предложение на форум с Гари Вайнерчуком для читателей «Про бизнес»

14.06.2018 17:39 — Разное | ProBusiness  
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Специальное предложение на форум с Гари Вайнерчуком для читателей «Про бизнес»
Гари Вайнерчук. Фото newslocker.com

27 сентября в Варшаве состоится крупное событие WORLD BUSINESS EXPERIENCE c участием нашего земляка, известного в мире предпринимателя и спикера Гари Вайнерчука.

«Про бизнес» является эксклюзивным партнером форума в Беларуси, и для наших клиентов мы предлагаем специальные условия участия в WORLD BUSINESS EXPERIENCE.

При регистрации на событие с Гари Вайнерчуком до 15 июня включительно действуют специальные цены:

• Стандартный билет – 250 € (вместо €360)
• VIP билет – 770 € (вместо €1 100)

Для регистрации сообщите на наш адрес p@probusiness.io какое количество билетов и какой категории Вы бы хотели приобрести по специальной цене на форум WORLD BUSINESS EXPERIENCE с Гари Вайнерчуком в Варшаве 27 сентября.

По всем уточняющим вопросам звоните: +375 29 668 26 73.

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Несколько ключевых фактов о Гари:

  • Родился в Бобруйске в 1975 году. В 1978 году его семья эмигрировала в США.
  • Гари удалось повысить выручку семейного винного бизнеса с $3 млн до $60 млн благодаря трансформации компании в e-commerce бизнес, использованию онлайн-каналов.
  • Гари учредитель маркетингового агентства VaynerMedia, которое является одним из лучших в США, составляет стратегии по привлечению клиентов через социальные сети для крупнейших мировых брендов, входящих в список Fortune-500. В агентстве 700+ сотрудников, выручка в прошлом году достигла $125 млн.
  • Гари написал 5 книг, которые неоднократно попадали в список бестселлеров The New York Times.
  • Он один из самых популярных в мире бизнес-спикеров (при этом он практик, действующий предприниматель) и популярная интернерт-персона. У Гари 1,41 млн подписчиков на YouTube, 2,85 млн – на Facebook, 1,76 млн – в Твиттер, 3,4 млн – в Instagram.

Пишите, друзья. Если наберется группа желающих из Беларуси поехать на форум с Гари в Варшаве – то, помимо самого события, может получиться хороший выездной нетворкинг.

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27 сентября в Варшаве состоится крупное событие WORLD BUSINESS EXPERIENCE c участием нашего земляка, известного в мире предпринимателя и спикера Гари Вайнерчука.
 
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