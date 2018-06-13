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Сломавшего ногу сельчанину милиционера приговорили к 4 годам

14.06.2018 16:47 — Разное | UDF  
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Фото: svaboda.org
Вина милиционера полностью доказана.

Милиционера Сергея Кулешова осудили за превышение власти или служебных полномочий. Он во время задержания сломал ногу сельчанину Анатолию Глытюку, передает «Радыё Свабода».

12 июня начальник Кобринского РОВД Владимир Степанюк заступался за Кулешова:

«Вы судить не участкового инспектора милиции, не сотрудника Кобринского РОВД - вы судите всю систему органов внутренних дел Беларуси», - сказал глава кобринской милиции.

13 июня прокурор заявил, что вина Сергея Кулешова доказана свидетелями, экспертизами и следователем экспериментом.

По словам прокурора, действия подсудимого вышли «за пределы прав и полномочий и повлекли причинение вреда правам и интересам граждан, а также государственным интересам» и были превышением власти и служебных полномочий, сопряженным с насилием в отношении потерпевшего.

В качестве смягчающих обстоятельств государственный обвинитель отметил выплату нанесенного ущерба и наличие малолетних детей.

Судья Петр Тимошенко вынес приговор, который полностью совпал с предложением прокурора: 4 года лишения свободы в колонии усиленного режима.

После этого Сергея Кулешова сразу взяли под стражу.

За процессом наблюдали десятки милиционеров в форме, которые почти полностью заполнили зал. На оглашение приговора, однако, большинство их не пришли.

 
 
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