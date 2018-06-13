Сломавшего ногу сельчанину милиционера приговорили к 4 годам

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Милиционераосудили за превышение власти или служебных полномочий. Он во время задержания сломал ногу сельчанину Анатолию Глытюку, передает12 июня начальник Кобринского РОВД Владимир Степанюк заступался за Кулешова:- сказал глава кобринской милиции.13 июня прокурор заявил, что вина Сергея Кулешова доказана свидетелями, экспертизами и следователем экспериментом.По словам прокурора, действия подсудимого вышлии были превышением власти и служебных полномочий, сопряженным с насилием в отношении потерпевшего.В качестве смягчающих обстоятельств государственный обвинитель отметил выплату нанесенного ущерба и наличие малолетних детей.Судьявынес приговор, который полностью совпал с предложением прокурора: 4 года лишения свободы в колонии усиленного режима.После этого Сергея Кулешова сразу взяли под стражу.За процессом наблюдали десятки милиционеров в форме, которые почти полностью заполнили зал. На оглашение приговора, однако, большинство их не пришли.